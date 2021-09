Sabato 25 settembre, alle ore 19, in Piazzetta San Francesco a Senise (PZ), il direttore de “L’Espresso" Marco Damilano presenterà per la prima volta in Basilicata “Un atomo di verità”, uno straordinario momento di lettura e di riflessione su Aldo Moro.

Marco Damilano, uno dei più noti giornalisti italiani, con i suoi libri e i suoi interventi in questi anni sta cercando di “liberare” Moro dalla tragedia del suo barbaro assassinio dopo 55 giorni di prigionia, restituendoci l’intera figura del grande statista, con l’attualità delle sue idee e dei valori che fondano la nostra Repubblica.



L’evento “Un atomo di verità”, promosso dall’Associazione Giovane Europa in occasione dei 105 anni della nascita di Aldo Moro (23 settembre 1916), si aprirà con il saluto del Sindaco di Senise Giuseppe Castronuovo e sarà introdotto dal presidente dell’Associazione Giovane Europa Angelo Chiorazzo. Concluderà il Vescovo di Tursi Lagonegro monsignor Vincenzo Orofino.