Creare nuove competenze da “spendere” in ambito lavorativo anche al di fuori della Concessione Gorgoglione. Un obiettivo di ampio respiro condiviso da TotalEnergies EP Italia che ha deciso di promuovere, in collaborazione con la multinazionale di selezione del personale Adecco, società specializzata di The Adecco Group che sviluppa e valorizza il capitale umano, un corso professionalizzante per “Operatore di Produzione”.

Il progetto formativo - rivolto a lucani residenti nei 13 Comuni della Concessione in possesso di diploma tecnico o laurea triennale - avrà inizio il prossimo 8 novembre con le prime attività in aula e sarà frequentato da 20 persone da selezionare fra gli iscritti nel Database Adecco Tempa Rossa. Il percorso di training - che avrà la durata di 48 settimane - è stato ideato per offrire sia le basi teoriche dell’industria petrolifera che una conoscenza degli aspetti più pratici relativi al comparto energetico.



La fase di selezione inizierà il 30 agosto con l’invio di una e-mail con le istruzioni per presentare la propria candidatura a coloro che sono in possesso dei requisiti e sono registrati al portale Tempa Rossa gestito da Adecco.



I test attitudinali, il questionario tecnico, le prove di gruppo e i colloqui conoscitivi finali condurranno alla definizione dell’elenco dei partecipanti, che sarà reso noto entro fine ottobre.

Il corso di formazione prevede sia attività in aula che ‘on the job’. Nella prima fase di 8 settimane i partecipanti saranno formati sulla sicurezza industriale e sulle principali nozioni di chimica, fisica e matematica; inoltre, un intero mese sarà dedicato alla lingua inglese con focus specifico sui termini tecnici dell’industria petrolifera. La seconda fase, di 17 settimane, sarà incentrata sulle attività petrolifere, con visite periodiche alle strutture produttive della Concessione Gorgoglione. L’ultima fase sarà dedicata alle attività ‘on the job’ con l’affiancamento dei discenti alle squadre impiegate negli impianti di produzione.



Al termine del corso sarà rilasciato da Oleum, l’ente accreditato di formazione tecnica di TotalEnergies, un certificato attestante l’acquisizione delle competenze. I partecipanti riceveranno un rimborso di 40 euro lordi per ogni giorno di presenza. L’iniziativa rientra tra le azioni oggetto di confronto nell’ambito del Tavolo della Trasparenza, avviato nel 2019 da TotalEnergies insieme a Regione Basilicata, Comuni della Concessione Gorgoglione, parti sindacali e datoriali con l’obiettivo di valorizzare il capitale umano e le capacità professionali locali.