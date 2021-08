Importante riconoscimento per Domenico Cerbino, responsabile dell'Azienda agricola ALSIA "Pollino" di Rotonda, che ha ricevuto il premio del Comune di Castronuovo di Sant'Andrea per "La difesa dell'ambiente in Basilicata 2021".

Cerbino è un tecnico agrario e divulgatore agricolo polivalente e, da molti anni, porta avanti progetti complessi per lo sviluppo dei sistemi produttivi delle aree interne, occupandosi in particolare di biodiversità di interesse agrario e alimentare, di produzioni agroalimentari tipiche e tradizionali, di piante officinali, della certificazione delle filiere agroalimentari e dello sviluppo agricolo. Per ALSIA ha coordinato tra l'altro le attività di mappatura delle varietà orticole, frutticole e cerealicole a rischio di estinzione partendo dall’area sud della Basilicata, e poi ampliando la ricerca a tutto il territorio regionale. E' responsabile della banca del germoplasma “Franco Sassone”, dove sono raccolti i semi di quelle antiche varietà censite, ed è ispiratore e coautore di numerose monografie e di inserti sul tema della agrobiodiversità pubblicati sulla rivista dell'Agenzia "Agrifoglio" e sui suoi supplementi, tra cui la collana "I Quaderni dell'ALSIA".

Il prestigioso riconoscimento, accompagnato da un'opera grafica dell'artista Assadour, gli è stato assegnato in occasione della “serata della cultura”, organizzata - oltre che dal Comune - anche da dal Polo Museale di Castronuovo Sant’Andrea (Biblioteca Comunale “Alessandro Appella”. MIG. Museo Internazionale della Grafica, Museo Internazionale del Presepio “Vanni Schewiller”, Museo della Vita e delle opere di Sant’Andrea Avellino) e dalla Pro Loco, in occasione dei cinquecento anni dalla nascita di Sant'Andrea Avellino.

L'assegnazione del premio è stata introdotta da Annibale Formica, presidente della Comunità del cibo e della biodiversità del Pollino e del Lagonegrese (Basilicata), prima Comunità del genere istituita in Italia proprio su impulso dell'ALSIA, sulla base di quanto previsto dalla Legge 194/2015 sulla biodiversità agricola e alimentare.



