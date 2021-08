2/08/2021 - A Sant’Angelo Le Fratte la prima edizione di “Cantine in Blues"

Con la direzione artistica del Pignola in Blues, dal 5 al 7 Agosto a Sant’Angelo Le Fratte la prima edizione di “Cantine in Blues”.

Da tempo l’associazione culturale Cross Roads accarezzava l’idea di rendere il format del Pignola in Blues itinerante in div...-->continua