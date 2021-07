E’ Vincenzo Felitti il nuovo presidente del Rotary Club Torre Guevara di Potenza. Nella tradizionale cerimonia del “passaggio del martelletto”, che si è tenuta all’jotel Eità Palace Hotel di Vietri di Potenza, Enzo Paolo Petruzzi ha passato il testimone a Felitti. Una serata molto partecipata, oltre ai soci del club, numerosissimi, tanti ospiti anche degli altri club, presenti i presidenti dei club Rotary di Melfi e di Potenza, la Presidente del Club Inner Wheel Potenza, oltre che le autorità, tra cui il Prefetto di Potenza Annunziato Vardè, i sindaci di Potenza e di Vietri di P. Mario Guarente e Christian Giordano.

Al saluto del Presidente dell’anno rotariano 2020/2021 Enzo Paolo Petruzzi, che ha proiettato anche un video illustrativo di tutte le attività svolte in un anno difficile caratterizzato dalla pandemia, è stato ricordato il significato assunto dal ‘ri-costruire comunità e di tutte le iniziative portate avanti, sono state significative e molto apprezzate dai soci e sempre ispirate al servire al di sopra dei propri interessi personali.

Una cerimonia sentita, il passaggio del Martelletto e del collare al neo presidente Vincenzo Felitti è stato un momento condivisione, finalmente in presenza dopo tanti mancati appuntamenti dal vivo. “Abbiamo tra i nostri soci – queste le prime parole del presidente dell’anno rotariano 2021-2022 Vincenzo Felitti- eccellenze in diversi settori, voglio ringraziare innanzitutto Enzo per la gestione di un anno difficilissimo che lui ha saputo interpretare al meglio. Il nostro club è composto da persone straordinarie dalle competenze nei settori più disparati, dal sociale, alla sanità, anbiente, etc, che continueranno a dare stimoli e lustro al nostro club da prospettive diverse. Abbracciando il motto del presidente internazionale ‘servire per cambiare le vite’, Felitti ha condiviso anche quello del Governatore del Distretto 2021 ‘Ogni giorno ne vale la pena’.

Le linee guida della nuova presidenza Felitti del club Rotary Torre Guevara si possono identificare in un rinnovamento metodologico. Migliorare innanzitutto l’affiatamento tra i soci, valorizzare le Commissioni. “Solo condividendo insieme strategie e programmi potremo raggiungere traguardi importanti, sarà importante attrarre nuovi soci e valorizzare quelli esistenti. Penso soprattutto ai giovanissimi del Rotaract e Interact che sono il nostro futuro’.

Prima di augurare a tutti un nuovo anno rotariano Felitti ha annunciato ai presenti i componenti del nuovo direttivo e si è detto molto felice che Liliana Santoro, nell’anno della sua presidenza sia diventata Assistente del Governatore del Distretto di Puglia e Basilicata. “Sarà un punto di riferimento importante per i progetti distrettuali e per l’organizzazione dei service”.

Membri del direttivo: Luigi Amato, Archimede Leccese, Nicola Masini, Mario Pennacchio, Nicola Pugliese, Giuseppe Romanielllo, Luca Scappatura, Francesco Telesca. Vicepresidenza ad Angelo Laieta designato presidente del club per 2022-2023. La Segreteria ad Anita Sassano, nel ruolo di Prefetto Archimede Leccese e in quello di Tesoriere Mario Pennacchio, di Istruttore Luigi Armignacco.