Abbiamo scelto di restare nel nostro territorio, pur conoscendone le difficoltà oggettive legate a tanti aspetti sociali, culturali, lavorativi.

Siamo esseri pensanti, e come tali conosciamo in bisogno di costante confronto con il prossimo, di creare legami saldi basati su reale rispetto di valori e obiettivi comuni.

Pisticci non ha, da troppo tempo ormai, un presidio culturale che possa fungere in qualche modo da filtro tra il mondo, che continua a girare e progredire, e noi, che abbiamo scelto di restare nella nostra periferia, non riuscendo ad arrenderci al quasi irreversibile isolamento dei piccoli centri abitati.

La nostra è una risposta fin troppo semplice ad un problema molto più grande, che colpisce indistintamente tutti i piccoli centri abitati. Ma siamo convinti che, applicando un modello di confronto culturale diverso, potremmo in qualche modo riaccendere quello spirito combattivo che ha sempre contraddistinto gli abitanti di Pisticci, o quantomeno semplicemente mostrare nuovi possibili orizzonti alle giovani generazioni che si accingono a lasciare la nostra terra, e per la maggior parte a non tornare più.

Siamo giovani e nonostante tutte le difficoltà di questo territorio abbiamo la voglia di restare qui e costruire qualcosa dal basso, mettendo a disposizione della comunità la nostra rete di contatti e le nostre conoscenze, acquisite con sacrificio lontano da qui.

Abbiamo scelto di aprire un Centro Culturale nel nostro territorio perché abbiamo avvertito un vuoto, una mancanza nelle nostre giornate, un bisogno naturale di Cultura. Vogliamo creare un luogo che possa essere ritrovo ed un’ancora per tutti noi ragazze e ragazzi, costretti a scegliere di andare via lontano dai nostri cari e dalla nostra terra perché stanchi della sua imperturbabile immobilità.

Vi chiediamo un piccolo contributo per il nostro folle progetto, che speriamo possa essere abbracciato dalla comunità. La conoscenza, attraverso la formazione, è sempre stata la nostra chiave di lettura del mondo a noi circostante, e per questo nel mese di agosto proporremo una serie di eventi tra cui mostre, presentazioni e workshop con professionisti del settore artistico in grado di aprire nuovi mondi e nuovi possibili scenari, anche professionali.

Con l’aiuto di Cubicaletters Graphic Design Studio vogliamo approcciarci alle aziende del territorio e non, proponendo un percorso di innovazione della propria immagine attraverso nuovi modi di pensare l’immagine aziendale, nuove strade per conoscere nuovi mercati.

E’ un progetto lungo due anni che oggi prova a trovare la sua attuazione.

Ci dai una mano a renderlo possibile?

Come? Sostienici attraverso la nostra campagna di Crowfunding qui:

https://www.produzionidalbasso.com/project/75zero15-una-casa-della-cultura-per-pisticci/

Passa a trovarci in via Principessa di Piemonte n.19 a Pisticci (MT).