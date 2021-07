Sabato 17 luglio a Senise e successivamente sabato 7 agosto a Rivello, il Flag Coast to Coast, nell'ambito dei Contratti di Fiume della Valli del Noce e del Sinni, ha organizzato i primi due appuntamenti di animazione territoriale con l'obiettivo di favorire la conoscenza dei bacini idrografici ed ampliare la partecipazione al processo dei CDF.

Le due esplorazioni fluviali si svolgeranno durante la mattinata e prevedono delle passeggiate e dei momenti di condivisione e riflessione in alcuni punti di particolare interesse, individuati grazie al supporto delle associazioni locali.

Nello specifico, il 17 l'appuntamento sarà presso il Centro Sportivo Circolo Canottieri di Senise, per poi spostarsi all'Arena Sinni, all'Osservatorio Avifaunistico ed infine all'impianto della diga di Montecotugno.

Il 7 invece si partirà dal Complesso monumentale di Sant'Antonio a Rivello, per muovere poi alla scoperta degli "antichi ponti" del Noce e proseguire in una passeggiata lungo il fiume. Entrambi gli appuntamenti sono patrocinati dai Comuni interessati.

Ciascuna esplorazione è aperta ad un numero massimo di 50 partecipanti. Per iscriversi basta inviare una mail a: contrattodifiume.basilicata@gmail.com, rispettivamente entro il 14 luglio ed il 7 agosto.

Ulteriori informazioni sul sito www.flagcoasttocoast.it