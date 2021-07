Iniziano domani, 3 luglio 2021, le riprese del documentario Hedera, un progetto ideato dalla coreografa e direttrice artistica del Balletto Lucano Loredana Calabrese e realizzato dal designer e filmmaker Angelo Chiacchio, con la collaborazione di sette danzatori professionisti, formatisi al Balletto Lucano e oggi danzatori a livello nazionale e internazionale.

Hedera nasce dal dialogo e dall’estro creativo di due eccellenze lucane, così che l’idea della coreografa Loredana Calabrese di realizzare un viaggio esperienziale danzato nelle bellezze del patrimonio lucano, ha potuto assumere anche la forma di un documentario grazie allo sguardo registico e lungimirante di Angelo Chiacchio, designer e filmmaker, ma anche fotografo e cineasta, co-fondatore di Italiasenzatempo e autore di EPHEMERA (documentario mobile che lo ha portato ad esplorare alcune delle realtà più fragili del pianeta).



Alla base del progetto Hedera è l’idea di utilizzare la danza come strumento di esplorazione, indagine e riscoperta del patrimonio paesaggistico e architettonico lucano. Come le foglie di un'edera, i danzatori della compagnia evolveranno all'interno e intorno ad alcuni luoghi del territorio, che diventano materia prima della creazione artistica e che sono stati scelti per la loro forza simbolica, per la loro capacità di rappresentare la ricchezza della Basilicata e per la loro diversità. Così, i danzatori, immersi e lasciati liberi nel territorio potranno varcare porte rimaste chiuse per troppo tempo e farci riscoprire l'energia di un luogo, diventando l'organo sensoriale della società.



Il progetto, inoltre, vuole anche valorizzare il percorso e la crescita personale e professionale di danzatori lucani, nati in Basilicata, formatisi al Balletto Lucano e oggi attivi sulla scena italiana e internazionale. Gli interpreti, infatti, utilizzeranno la loro maturità artistica per riscoprire e raccontare la loro terra ma anche la loro storia e in definitiva di sé stessi. La loro percezione e interpretazione dei luoghi verrà trasmessa al pubblico attraverso una serie di brevi cortometraggi diffusi su canali televisivi specializzati e festival nazionali e internazionali, ma anche tramite un adattamento per il teatro, che sarà presentato nella sua prima versione di studio il 10 luglio, presso il Porto degli Argonauti (Marina di Pisticci), nell’ambito della rassegna Argodanza 2021, sotto la direzione artistica di Loredana Calabrese.



Le riprese saranno realizzate tra Aliano, Bernalda, Metaponto, Sant’Arcangelo, Latronico e Pietragalla, dal 3 all’8 luglio e saranno il risultato delle ricerche e dei sopralluoghi condotti dai danzatori Antonio Polito, Antonella Fittipaldi, Maria Focaraccio, Luana Filardi, Teresa Morisano, Sara Pennella e Agnese Trippa e dalla coreografa Loredana Calabrese, nei mesi precedenti, a stretto contatto con le bellezze architettoniche e naturalistiche dei luoghi selezionati per il progetto.