Per l’Italia, l’inizio dei campionati Europei di calcio allo stadio Olimpico di Roma è stato da sogno, per il grande spettacolo offerto in campo dalla nostra nazionale: che ha letteralmente schiantato la Turchia, infliggendole un perentorio 3-0. Ma lo spettacolo non è mancato nemmeno nella cerimonia di apertura, con tanta musica, balli e colori, impreziositi dalle voci di Andrea Bocelli, con ‘Nessun dorma’ e Bono degli U2, con The Edge e Martin Garrix per l’inno ufficiale della kermesse. Di questa magnifica serata è stata protagonista anche la Basilicata, grazie alla 22enne lavellese Alessia Buldo che era tra i 24 danzatori della coreografia. “Un’emozione indescrivibile - ci dice - perché abbiamo provato le stesse sensazioni delle squadre che percorrono il tunnel per entrare in campo e perché siamo tornati a vivere un evento così importante, dopo mesi e mesi di stop forzato. È stato straordinario poter finalmente esprimere tutto ciò per cui lavoriamo e ci sacrifichiamo. Ora, speriamo possano esserci tante altre manifestazioni come questa”. Dopo la selezione, è stata scelta per il cast artistico e, prima del fischio d’inizio del torneo, i ballerini hanno creato una coreografia con 24 palloni che rappresentavano le nazionali partecipanti alla rassegna continentale. Alessia danza da quando aveva 3 anni e, da quattro, si è trasferita a Milano dove ha intrapreso un percorso professionale presso un’accademia diplomandosi in danza classica, moderna, contemporanea, teatro, musica e, da due anni, frequenta la ‘Modulo Urban Dance Academy’, in cui studia stili più ‘urban’: come la danza hip-hop, contaminazione e contemporaneo. La giovane ballerina lucana vuole approfondire le sue conoscenze in tutte le discipline e concludere gli studi negli Stati Uniti: è già stata a New York per 21 giorni, nel 2019. Ma c’è una passione che la lega ancora alla sua terra, ed è da mettere in relazione con il fratello maggiore Savino Francesco, che vive a Lavello con i genitori ed ha un’azienda agricola in cui si dedica a varie coltivazioni e, tra queste, il progetto in comune con la sorella riguarda la lavanda.



Gianfranco Aurilio

Lasiritide.it