Carlo Verdone, attore, regista e sceneggiatore, sarà grande protagonista del prossimo ‘Marateale - Premio internazionale Basilicata’, kermesse cinematografica giunta alla tredicesima edizione che si terrà dal 27 al 31 luglio all'Hotel Santa Venere di Maratea.

Il popolare artista romano, come scrive il portale Today.it, riceverà un premio alla carriera. Per Verdone non si tratta del primo importante omaggio ottenuto nel Marateale poiché, nel 2016, nel corso della sua ultima partecipazione all’avvenimento, fu indicato come migliore attore dell’anno.

Al Marateale sarà presente anche l’attore e regista lucano Rocco Papaleo, che ha preso parte al ventesimo e ultimo film di Verdone, intitolato “Si vive una volta sola”.

La presenza di Verdone non sarà l’unica novità di questa edizione, infatti è di pochi giorni fa la notizia della scelta di Beatrice Bulgari, tra i nomi più prestigiosi e autorevoli del panorama cinematografico internazionale, come presidente onoraria.

Inoltre, partirà anche la prima edizione del ‘Marateale in green’: “dieci lungometraggi internazionali di fiction, documentari e animazione, legati ai temi ambientali e della sostenibilità, verranno selezionati per partecipare ad un concorso dotato di numerosi premi”.

La Marateale, ogni anno, vede la partecipazione di numerosi attori di grandissimo rilievo del mondo del cinema, che si recano a Maratea per presentare i loro film recenti e sopratutto per condividere la loro esperienza.

L’intento è, allo stesso tempo, “rivolgersi con particolare attenzione ai giovani lucani con un vasto spettro di iniziative rivolte all’incontro con il mondo del cinema, per incitare alla professionalizzazione del settore in Basilicata”. In quest’ottica è previsto anche ‘Marateale in School’, “nuovissimo concorso che prevede la realizzazione di spot da parte dei giovani studenti delle scuole secondarie di I e II grado della Basilicata che pongano l’attenzione sull’importanza delle risorse storiche, umane, ambientali e sociali del proprio territorio e delle loro problematiche in questo periodo di pandemia mondiale e delle loro aspettative future”.



Gianfranco Aurilio

Lasiritide.it