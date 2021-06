E’ il momento di tornare.

E’ il momento di tornare a casa e la nostra casa è la musica.

Per provare a uscire fuori da questo stallo per il paese, per i lavoratori tutti e in particolare per gli artisti e il settore dello spettacolo, l'AIPFM Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica, in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea e con Italian Blues Union, ha deciso di produrre il progetto "20 storie in musica per non dimenticare", 20 CANZONI INEDITE per un CD doppio e una serie di eventi concerti in giro per l’Italia.



Il progetto vanta nomi eccellenti della musica italiana, una per ogni regione, tra cui Edoardo Bennato, Baba Sissoko, Luca Giordano, Gennaro Porcelli e tanti altri. Già da oggi, in anteprima, potrete conoscere gli artisti e ascoltare gli inediti sul sito https://www.20storieinmusicapernondimenticare.it .

Tra i 20 inediti scelti c’è anche EVA (paradisi perduti) nuovo singolo dei MUSICAMANOVELLA, canzone scritta da Rocco Spagnoletta e arrangiata, registrata e mixata da Gianluca Sanza per Casalunatica.

La nuova canzone dei Musicamanovella “è una canzone di lontananze” come la definisce Rocco Spagnoletta, l’autore, “una canzone di nostalgia, il nostos, il ritorno a casa di cui molti sono stati privati in questo blocco mondiale. Ma come al solito abbiamo cercato di alleviare le sofferenze del testo con una musica che spinge, nonostante tutto, a muoversi e a sorridere. EVA è un amore distante, potrebbe essere un compagno o una compagna troppo distanti, ma anche un figlio o una figlia a cui vorremmo tener sempre la mano. EVA è tutti quelli che, nonostante tutto, portiamo sempre con noi.

La distanza è un peso e la solitudine è il sacco in cui la custodiamo.”



Inoltre 18-19 e 20 giugno i Musicamanovella voleranno in Sicilia per suonare e presentare il nuovo singolo e il disco della Festa della Musica a Selinunte in un grande concertone di presentazione.

Dal 21 giugno la canzone sarà presentata nelle radio e con un video.



L’estate invece vedrà i Musicamanovella impegnati in un tour nelle piazze italiane per promuoverlo insieme ad altri artisti italiani e non.



I Musicamanovella sono Rocco Spagnoletta, Dario Vista, Antonio e Mimmo Gruosso, Renato Pezzano, Antonello Ruggiero e il Maestro Rocco Azzarino.