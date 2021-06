Negli ultimi giorni sono stati premiati i vincitori di due importanti competizioni nazionali, che hanno visto circa 500 studenti lucani confrontarsi con i coetanei delle altre regioni.Entrambe le manifestazioni, promosse dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, sono state coordinate a livello regionale dall’Università degli Studi della Basilicata sotto la responsabilità del Prorettore al Public Engagement, Nicola Cavallo e con il supporto dell’Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata.La prima manifestazione ha riguardato il progetto “Art&ScienceacrossItaly”, per promuovere la cultura scientifica tra i ragazzi, coniugando i linguaggi dell’arte e della scienza. La premiazione nazionale si è tenuta solo ora a causa della pandemia. Nella mostra nazionale erano presenti sette opere lucane, tra quelle selezionate in una mostra nel Museo Archeologico Provinciale lo scorso anno, e premiate dall’astrofisica Sandra Savaglio nel teatro Stabile di Potenza durante una manifestazione, con il contributo del Fondo etico della Bcc Basilicata. Una delle opere degli studenti lucani si è classificata sesta tra le dieci opere premiate a livello nazionale. Vito Bochicchio, Vito D’Adamo e Aurora Guerriero, delI’I.I.S. “E. Maiorana” di Genzano di Lucania (Potenza), autori di “The hiddenfire” si sono distinti, nel mettere in relazione