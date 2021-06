In data odierna, il Colonnello Michele Onorato ha assunto l’incarico di nuovo Comandante Provinciale di Potenza, in sostituzione del Colonnello Francesco Gazzani.



L’Alto Ufficiale della Guardia di Finanza, 44 anni, sposato e con due figli, ha conseguito il titolo presso il prestigioso “Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze”, qualifica che permette agli Ufficiali delle Forze Armate italiane e della Guardia di Finanza di essere destinati ad assumere incarichi di particolare rilievo negli stati maggiori, nell’ ambito di forza armata, interforze ed internazionale.



Il Colonnello Onorato ha conseguito le lauree in giurisprudenza, scienze politiche e scienze della sicurezza economica e finanziaria. È abilitato all’esercizio della professione forense.



Proviene dal Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressioni Frodi Comunitarie, ove ha ricoperto l‘incarico di Comandante del Gruppo Investigativo.



L’Ufficiale ha già prestato servizio in Basilicata, agli esordi della propria carriera, quale Comandante della Tenenza di Lauria, ha poi retto la Compagnia di Giugliano in Campania. Ha, inoltre, assolto diversi incarichi di staff presso il Comando Generale della Guardia di Finanza e operativi presso il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano quale Comandante della Sezione Riciclaggio e della Sezione Frodi Comunitarie del Nucleo. Ha frequentato, il 20° corso di Consigliere giuridico nelle Forze Armate ed è stato tutor del 21° corso ISSMI, oltre ad avere svolto numerosi incarichi di docenza presso le Scuole e gli Istituti di Formazione della Guardia di Finanza.