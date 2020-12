‘’Ci si ritrova spesso a doversi reinventare, a doversi rimettere in discussione, a dover fare di un momento avverso un nuovo punto di partenza’’. Comincia così la storia di un giovane imprenditore lucano, di Cancellara, raccontata, in una nota, da Rosaria Scarimola, assessore al turismo nel comune di Cancellara.

‘’Carlo Quaranta, imprenditore trentaseienne della cittadina di Grottole, titolare di due partite IVA dei settori più colpiti dalla crisi generata da emergenza pandemica. Giovane lucano ricco di risorse e ambizioni che con rammarico ha visto il "suo mondo" momentaneamente bloccato e insieme a lui la stabilità asettica del proprio lavoro.

Nell'attesa di una ripresa che si prospetta piuttosto lenta e faticosa e in quelle giornate interminabili di lockdown dove l'unico limite non imposto era ai sogni e alle progettazioni, il giovane Quaranta ha avuto un'illuminazione promettente: ripartire da ciò che siamo, dalle nostre radici, dalla nostra Basilicata.

Carico di speranza e rinvigorito da una nuova voglia di fare ha macinato chilometri in lungo e in largo nella Basilicata; ha ricercato, scovato e riconosciuto i sapori più autentici e genuini della lucanità identificandoli in un unico marchio: Amore Lucano.

Un brand di speranza, di appartenenza, di riconoscenza verso una terra apparentemente avara, che non ha nulla da offrire né da domandare ai propri figli, che incanta con suprema bellezza e disillude con oggettiva realtà. Un brand che ha fatto della Lucania e della lucanità la sua parola d'ordine e l'ha portata in giro in tutta Italia e nel mondo.

L'audace imprenditore ha avuto la folle lungimiranza di lanciare le eccellenze enogastronomiche di Amore Lucano sul mercato più competitivo che rappresenta l'attualità attraverso l'ideazione di un sito web e-commerce.

Da qui un impegno profuso, preciso e meticoloso, senza eccessivi sprechi o ingenti investimenti economici, ma solo passione, amore e entusiasmo, nonché fiducia in alcuni ragazzi inesperti ma riconoscenti, per omaggiare e portare ai giusti livelli pubblicitari imposti dal mercato ogni singolo prodotto tra le eccellenze identificate.

Oggi, a distanza di pochi mesi, Amore Lucano è arrivato sulle tavole di un vasto numero di italiani e non, portando con se le storie, le tradizioni e le maestrie di una terra magica che è la Basilicata, ma soprattutto è diventato il messaggio di speranza per tanti giovani lucani.

Con Amore Lucano l'imprenditore Carlo Quaranta ha saputo dimostrare che per non essere vittime bisogna saper essere coraggiosi, folli e determinati, mai arrendevoli davanti alle circostanze imposte, perché c'è sempre una nuova possibilità, un nuovo sogno da costruire nell'attesa che si sblocchi il precedente, un nuovo modo di vivere la vita da protagonista’’.