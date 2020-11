Bcc Basilicata aderisce a Orange the world, l'azione di UN Women, l'ente delle Nazioni unite per l'uguaglianza di genere e l'empowerment femminile, in occasione della Giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne e per l'affermazione dei diritti umani: Women Rig... -->continua

Novembre è il mese della campagna sociale contro la violenza sulle donne fisica o psicologica. Il problema riguarda tutti, non solo le donne e bisogna ancor di più, coinvolgere gli uomini e la politica. In occasione del 25 di novembre giornata mondiale contro... -->continua