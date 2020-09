Le proposte di Italia Nostra in una lettera ai candidati per le amministrative a Senise 18/09/2020 Il 20 e 21 settembre, Senise è chiamata alle urne per il rinnovo del Consiglio Comunale e del Sindaco, per questo la Sez. Senisese di Italia Nostra vuole dare un suo contributo di conoscenza su determinate potenzialità culturali, ambientali e sociali di Senise che possano anche in futuro aprire un dibattito costruttivo.

Questo, certamente, non per entrare nell’ambito della competizione elettorale ma volendo semplicemente lanciare delle proposte, infatti come propria missione, ITALIA NOSTRA ha quella di «suscitare il più vivo interesse e promuovere azioni per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, dell’ambiente, del paesaggio urbano, rurale e naturale, dei monumenti, dei centri storici e della qualità della vita» (Art. 3, lett. a Statuto). Quindi, sommessamente si propone:

1. Zero consumo di suolo– Riconversione energetica - Centro storico – Decoro ed Estetica

Valorizzazione dei palazzi storici, uniformazione delle facciate e del manto stradale ridando identità e bellezza al Centro Storico, il salotto del paese, da parte dell’ente pubblico tramite accordi con privati con gestione a scopo di qualificazione. Incentivare riconversione e rigenerazione urbana, sfruttando appieno l’incentivo Superbonus e tutti gli altri contributi affini, anche al fine di arrivare tendenzialmente all’autosufficienza dei fabbisogni energetici urbani.

2. Diga/Lago di Senise – LungoLago - Acqua

Attrezzare in una visione d’insieme il LUNGOLAGO di nuove aree ricreative, sportive, per birdwatching e per fotografia, inoltre, fermo restando il rilancio della problematica delle compensazioni ambientali a favore del comune di Senise, con quota parte delle somme in capo al bilancio comunale a destinazione vincolata per interventi connessi alla manutenzione straordinaria sulle sponde adiacente l’invaso, bisogna sollecitare le autorità competenti ad intervenire con urgenza, anche in deroga con un commissario ad hoc, sui lavori già appaltati da tempo per le riparazioni dello sbarramento, che gravi danni sta creando, soprattutto nel MANCATO ACCUMULO E RISPARMIO DELL’ACQUA, BENE COMUNE ESSENZIALE in quest’era di cambiamenti climatici.

3. Habitat naturalistico della zona LAGO– Contratto di Fiume Sinni

Diga/Lago di Senise da inserire nel più ampio contesto del CONTRATTO di FIUME del Fiume SINNI. Diga più grande d’Europa facente parte del Parco Nazionale del Pollino, il Parco più grande d’Italia, al cui interno vi è una delle Faggete Vetuste più importanti al Mondo, inserite nel Patrimonio mondiale dell’UNESCO. Anche per meglio custodire l’habitat naturalistico ricco di biodiversità come testimoniato dalla recente Mostra fotografica amatoriale ornitologica con Convegno inaugurale, intitolata “Paesaggi e Natura in cammino”, allestita sia a Senise (dal 1° al 17 agosto) e sia a Noepoli (dal 6 al 13 settembre).

4. Ori di Senise - Museo

Riprendere, con forza ed audacia con gli Enti preposti (Mibact e Musei nazionali di Napoli e Reggio Calabria) la battaglia per portare gli Ori a Senise individuando gli opportuni spazi per l’esposizione. Ori di Senise, di epoca longobarda, che darebbero lustro a tutta l’Area del Senisese e farebbero da volano a tutta una serie di altre iniziative legate a quel periodo storico, sia regionale, sia nazionale e sia europeo.

5. Complesso San Francescoe Ruderi di San Giovanni – Social Hub dell’Area Sinni

Valorizzazione degli ambienti storici del Complesso San Francesco, attivandosi nel proteggere/promuovere due delle più importati manifestazioni artistiche presenti in loco e cioè la EVA IGNUDA e i RUDERI DI SAN GIOVANNI. Partendo da queste, creare un itinerario delle bellezze storico artistiche - architettoniche di Senise. Inoltre, visti gli spazi, del Complesso di San Francesco, questo potrebbe esser anche la sede di un Social HUB, quindi un punto di collegamento tra le varie associazioni e/o i vari comuni dell’Area e/o le varie categorie professionali, con la possibilità di svolgere convegni o seminari o corsi di studio, in particolar modo, visto il contesto, su arte, cinema, natura/ambiente e restauro.

6. Logge del Mercato – Parco Urbano – Ciclabile Serrapotamo

Questo è un tema che ci sta molto a cuore fin dalla fondazione della Sezione e per alcuni di noi anche prima.L’antica struttura rappresenta uno dei simboli storici più importanti della Basilicata, simbolo di scambi e di interazione nel passato, il “mercato” chiede oggi di vivere un nuovo splendore, adattato alle esigenze e ai gusti del nuovo tempo. La proposta della Sez. Senisese di Italia Nostra è quella della riqualificazione della struttura attraverso il restauro e fare dell’area, un PARCO URBANO da associare a una PISTA CICLABILE lungo gli argini del torrente Serrapotamo, prendendo tutte le oculatezze del caso.

Struttura protagonista a livello nazionale, della CAMPAGNA VIRTUALE BENI IN PERICOLO promossa da Italia Nostra nazionale, piazzandosi al QUARTO posto su ben 59 beni che hanno partecipato. Ora, la promozione di tale struttura continua con la campagna de le CARTOLINE VOLANTI.

7. Museo Zafaran’ Crusk e del dialetto senisese

Nelle vicinanze delle Logge del Mercato, si potrebbe creare il MUSEO del PEPERONE CRUSCO o meglio MUSEO dello ZAFARAN’ CRUSK e del DIALETTO SENISESE. Sia per valorizzare il prodotto in se e la sua storia e sia per enfatizzare la ricchezza e la specificità linguistica del dialetto di Senise che fa parte dell’Area linguistica detta di “Lausberg” ed ha delle specificità proprie.

8. Parco Letterario “NICOLA SOLE” e del Sinni

Un Parco Letterario serve a tutelare attraverso la letteratura un ambiente culturale paesaggistico, tenendo conto che la Regione Basilicata per tutti i suoi “figli” più illustri ha promosso, sponsorizzato e/o sovvenzionato, strutture e strumenti finalizzati alla diffusione e alla valorizzazione delle loro opere/attività (Parchi e/o Fondazioni); tenendo conto che Senise ha avuto uno dei più importati poeti del 1800, amico personale anche di Giuseppe VERDI e partecipe dell’unità d’Italia; tenendo conto del bicentenario della sua nascita (30 marzo 1821 – 30 marzo 2021), la creazione del Parco Letterario a lui dedicato è più che necessaria. Sarebbe anche occasione della promozione di un Festival della POESIA

Con queste proposte, si chiede a tutti i candidati ed in particolare a chi sarà eletto di passare dalle parole ai fatti perché come affermava uno dei più importanti fondatori di Italia Nostra, l’eccezionale Antonio CEDERNA:

«Prioritaria è la salvaguardia dei beni culturali, paesistici e naturali. Tutto il resto viene dopo e qualunque ipotesi di cambiamento o di sviluppo va rigorosamente subordinata a questi valori»



