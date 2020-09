Il 20 e 21 settembre, Senise è chiamata alle urne per il rinnovo del Consiglio Comunale e del Sindaco, per questo la Sez. Senisese di Italia Nostra vuole dare un suo contributo di conoscenza su determinate potenzialità culturali, ambientali e sociali di Senise che possano an... -->continua

17/09/2020 - Voto a domicilio: all'ufficio preposto può recarsi anche un delegato

Per il prossimo appuntamento elettorale, come di consueto, in mezzo ai tanti che potranno regolarmente recarsi alle urne per esprimere le loro preferenze, ci saranno però anche tanti altri che non potranno fare: il riferimento è, per esempio, ha chi è ammalato...-->continua