Sabato 12 settembre, alle ore 18:30, presso il chiostro dell'ex ospedale di S. Rocco a Matera l'Associazione Antros, editore della rivista Mathera, organizza la presentazione del libro "La Guerra per il Mezzogiorno: italiani, borbonici e briganti 1860-1870" edito da Laterza e scritto da Carmine Pinto.

L'Autore, professore di Storia contemporanea presso l'Università di Salerno, è considerato fra i maggiori studiosi del periodo risorgimentale. Nel testo si indaga con taglio divulgativo e metodo scientifico il travagliato periodo dell'Unità nazionale, sulla base di una considerevole mole di fonti e documenti, riuscendo a innovare interpretazioni fino a oggi date per acquisite.

Fuori dalle retoriche risorgimentali o filoborboniche, si ricostruiscono con chiarezza e precisione le dinamiche sociali, ideali e politiche del periodo, permettendo una piena e consapevole comprensione delle lotte per l'unità nazionale, incluso il dibattuto fenomeno del brigantaggio, troppo spesso inquinato da posizioni ideologiche suggestive ma infondate.

Con la presenza dell'autore, saluteranno il pubblico Raffaele Paolicelli e Francesco Foschino (Ass. Antros), introdurrà il testo Antonio Russo (autore di "Controrivoluzione e brigantaggio in Basilicata) e dialogherà con l'Autore Nicoletta Fanuele (Direttrice rivista Mathera).

Segnaliamo infine come al termine dell'incontro, alle ore 20:00 e nella medesima sede, Francesco Foschino terrà la conferenza "S. Maria de Bruna, il titolo mariano che venne dalla Moravia", incluso nella rassegna "La Bruna, umanità di una Festa", II Edizione.