Tutto pronto per le fasi finali nazionali del cantagiro, storico concorso canoro che si svolgerà a Fiuggi dal 31 agosto al 6 settembre, al quale hanno partecipato i più importanti artisti italiani, come Adriano Celentano, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Domenico Modugno e Lucio Battisti, per citarne solo alcuni

La serata finale sarà presentata dal conduttore televisivo Claudio Lippi. Gli 8 artisti che rappresenteranno la Basilicata sbarcano a Fiuggi dopo una serie di selezioni, e alcuni di questi accederanno di diritto alla semi finale in quanto vincitori di concorsi partner. Tra i selezionati alle semi finali troviamo : Alberto Giovinazzo, Vincenzo Muscetta, Tommaso Sabatino In arte Maleducato ( tre artisti del team Roka Produzioni) già vincitori di moltissimi concorsi canori; inoltre ancora nelle semifinali ci saranno il cantautore Michele Colucci e il rapper Francesco Giura, mentre tra le voci nuove, novità del cantagiro 2020, due stupende voci lucane doc, Luana Migliarini, in arte Luna, e Francesca Latorre.

Anche se non di origini lucane nel gruppo della Basilicata troviamo la cantautrice Fabrizia Salvia originaria di Capri e vincitrice del concorso premio Mino Reitano 2019.

Facciamo i migliori auguri ai nostri artisti ed un grandissimo in bocca al lupo.