Programma ricco e diversificato per l'ultima due giorni organizzata a Monticchio (22 e 23 agosto) nell'ambito delle giornate dedicate ai “Luoghi delle Meraviglie” sotto il coordinamento di Slow Food Basilicata (presidente Paride Leone) con il Patrocinio del parco Naturale Regionale del Vulture, Comune di Rionero in Vulture e del Comune di Atella e l'Associazione La Danza delle Farfalle Onlus.

In particolare, domenica 23 agosto (ore 19.30), l'autore Andrea Lucisano presenterà i "Dialoghi tra il bosco e la città" de "La volpe Sophia" nella splendida cornice dei Laghi di Monticchio, presso le Mura di S. Ippolito, un'occasione in più per far incontrare le diverse generazioni e farle riflettere insieme, con leggerezza, intorno alla bellezza dei luoghi, all'importanza dei valori, sempre guidati dalla saggezza, per imparare a vivere meglio.

La volpe Sophia è un personaggio creato da Andrea Lucisano, artista, musicista, regista, esperto di educazione non formale: Sophia è una piccola volpe che vive tra i boschi incantati ed i ruscelli fragorosi, si reca ogni tanto da un anziano signore che vive in città e che rappresenta il nonno saggio di tutti i bambini, e gli pone graziose domandine sui sentimenti e le passioni, sul senso dei valori che aiutano ad orientarsi nel complicato ma bellissimo gioco della vita.

Ecco allora un lavoro piacevole per tutte le fasce d’età sull’educazione affettiva, emotiva e sentimentale: un grande insegnamento alla reciprocità, alla relazione, all’empatia, in cui si dà importanza alla curiosità dei bimbi mostrando la possibilità che le domande siano ascoltate, comprese, ed in cui ci sia una restituzione da parte di un nonno sapiente che sa ascoltare.

Perché crediamo che quando un bimbo ci domanda qualcosa siamo tutti obbligati a rispondere.



Ingresso gratuito.