Tra le giovanissime eccellenze lucane c'è Maria Luisa Tataranno, nata a Policoro, ma originaria di Bernalda, che dopo essersi laureata con lode in Medicina all’Università di Siena nel 2009, si è specializzata in pediatria nel 2015, sempre a Siena, dopo un’esperienza all’estero di un anno e mezzo ed altre esperienze lavorative in Toscana e Campania. Dopo la specializzazione ha lavorato per un anno a L’Aquila come neonatologa, prima di ricevere un’offerta di lavoro in Olanda, ad Utrecht.

Ha effettuato una fellowship di 3 anni in neurologia neonatale e conseguito un dottorato in neuroscienze nel 2018 con tesi pubblicata. Tataranno fa ricerca da sempre e ho vinto alcuni Grant, per un valore di 200mila euro.

I suoi studi sono stati premiati da alcuni giornali scientifici pediatrici, con risultati presentati a congressi internazionali negli Stati Uniti, Canada ed Europa

Ha pubblicato 36 articoli su riviste scientifiche e lavorato per 6 mesi in Belgio, a Leuven per imparare nuove tecniche di neuromonitoraggio neonatale.

“La mia ricerca – ci spiega – verte sulle conseguenze neurologiche della prematurita, neuromonitoraggio e neuro-imaging. In particolare l’ultimo progetto finanziato riguarda la possibilità di ridurre lo stress nei bambini prematuri ricoverati in terapia intensiva utilizzando varie tecniche come la musica, la kangaroo care ed il massaggio neonatale”.