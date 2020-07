L’emergenza Covid e il full lockdown che ha costretto a casa milioni di italiani, hanno fatto nascere progetti che, si spera, non finiranno quando saremo tutti in grado di tornare ad una totale normalità. Si tratta di progetti in cui la creatività e un modo diverso di comunicare la fanno da padrona. Tra questi, in Basilicata, uno dei più costanti e innovativi è sicuramente Radio Lippo, partorito da un gruppo di cittadini di Teana, nella valle del Serrapotamo, che non solo ha messo in contatto tante persone ma che continua a coinvolgere attivamente ragazze e ragazzi, donne e uomini di ogni età.

L’ultimo ‘’format’’ proposto è il ‘Lippo Kids’’, da un’idea di Rossella Aloia che conduce assieme ad Antonella Montis e tanti piccoli e grandi ospiti, con il supporto tecnico e i consigli di Vincenzo, Carmela, Francesco e Silviano.

La filosofia alla base di questo format si può sintetizzare con una celebre frase tratta dal film Billy Elliot: “Dentro ognuno di noi c'è un talento che aspetta di venire fuori. Il segreto è trovarlo”. ‘’L’ idea- ci spiega Rossella- è quella di dare a tutti i bambini e ai ragazzi speciali, che sono entrambi forse la fascia più debole della società, un'occasione per mettere in luce il proprio talento’’.

E a vedere anche solo la prima puntata il talento è davvero tanto.

Piccoli artisti, giovanissimi reporter, musicisti, filmaker: tutti insieme per un progetto comune.

La web radio ‘’Lippo’’ è nata proprio per essere uno spazio di aggregazione virtuale per sostituire quelli fisici interdetti dal virus. Questa è l’idea di fondo che ha spinto due ragazzi, Vincenzo e Francesco a creare Radio Lippo. Così come l’acqua bloccata nel suo incedere forma una patina verde, appunto il Lippo in dialetto teanese, cosi bisogna ora fermarsi nella nostra vita quotidiana e soprattutto restare a casa.

Tanti i programmi proposti: da Lipponight a Cosa bolle in pentola, da Lippodramma a Musica e Parole.



In questi mesi hanno partecipato (tra gli altri): Francesco DI Bella (24 grana) Lorenzo Kruger (Nobraino) Enrico Greppi (Bandabardo) Cisco Bellotti (Modena City Ramblers) Pierpaolo Capovilla (scrittore e frontman del Teatro degli orrori e one dimensional man) Tullio De Piscopo, Alberto Bertoli, Juan Flaco Biondini (chitarrista di Guccini) Ellade Bandini(batterista di Guccini), Marcello Cirillo (cantautore e conduttore de I fatti vostri) Il parto delle nuvole pesanti, Tony Esposito, Silvia Mezzanotte (ex Mattia Bazar) Roberto Billi (ex Ratti della Sabina), Michele Ascolese (chitarrista di De Andre), Enrico Capuano (Tammurriata rock), Mimmo Cavallo, Nandu Popu (Sud sound system), Ciccio Stoia (Bassista dei Tiromancino), Linea 77, Alioscia Bisceglia (Casino Royale), Manuel Tataranno (Kricca Raggae) Nico Ferri (Ideatore del pollino music festival) Uccio De Sanctis (comico dei Mudu).



lasiritide.it