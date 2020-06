Il Consorzio Pro Loco Marmo-Melando-Basento-Camastra è lieto di presentare il concerto di Mirko Gisonte che si svolgerà, in occasione della Giornata Mondiale della Musica, domenica 21 giugno 2020 a partire dalle ore 18:30 in diretta su Facebook.

La Festa della Musica, importante appuntamento diffuso su tutto il territorio italiano indetto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, nasce per essere un momento di condivisione, di contatto, di scambio... in una parola di assembramento. Oggi le esigenze di salute pubblica non lo consentono.

Pertanto, la festa si sposta sui canali social, in particolare sulla pagina facebook www.facebook.com/tg7basilicata/. Gli spettatori si metteranno comodi a casa propria con l'aperitivo preferito per assistere all'esibizione live music di Mirko Gisonte, chitarrista lucano eclettico e virtuoso che sta riscuotendo grandi successi internazionali.

«Lo scopo principale dell'iniziativa – dichiara il presidente del Consorzio Pro Loco Vito Sabia – è dare un segnale di “ripresa” nonostante le difficoltà: superare i “confini architettonici” delle nostre case e far entrare la musica dal vivo, dando voce agli artisti che per troppo tempo sono stati fermi».

L’evento - totalmente gratuito - è organizzato dal Consorzio Pro Loco Marmo-Melando-Basento-Camastra e patrocinato dall’Unpli Basilicata, e vede come media partner TG7 Basilicata.



Il Presidente

Vito Sabia