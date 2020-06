Il 18 giugno 2020, alle ore 18,00, in occasione della giornata mondiale del rifugiato 2020 sarà presentato in anteprima a Potenza, presso il Museo archeologico nazionale di Palazzo Loffredo “Il dono – un video per non dimenticare” della regista Chiara Sambuchi.

Il breve video, che sarà poi diffuso on line sui canali social della Fondazione, intende sottolineare come l’emergenza covid-19 abbia di colpo annullato le discriminazioni e le differenze che sono state superate in una situazione di crisi durante la quale ciascuno è stato chiamato a compiere atti di generosità e di solidarietà necessari per la sopravvivenza individuale e delle nostre comunità.

“Il dono” – ha dichiarato Chiara Sambuchi - è l’espressione filmica di un ribaltamento di prospettiva, uno scioglimento dello stereotipo dell’europeo posto sul piedistallo di chi salva e dello “straniero”, nelle sue mille sfaccettature, per forza relegato al ruolo di vittima, salvata nel migliore dei casi dall’europeo. La recente pandemia di covid-19 ha ribaltato i ruoli e distrutto modelli dati per assodati. I salvatori sono diventate vittime, bisognose di grande solidarietà, ricevuta anche, per quel che sembra uno scherzo bizzarro del destino, da un gruppo di generosi “stranieri“.

La Fondazione Città della Pace peri Bambini Basilicata, nell’ambito dei progetti di accoglienza SPRAR/SIROIMI, dal 2012 ha sempre celebrato la giornata mondiale del rifugiato con una serie di iniziative e manifestazioni. In questo momento critico, che limita la partecipazione ad eventi pubblici, si è scelto di produrre un breve video che, nel momento in cui la vita ha ripreso a fluire pur tra mille incertezza, vuol far ricordare questi esempi di generosità ed altruismo affinché non vada disperso il senso di fratellanza e di appartenenza al genere umano che abbiamo riscoperto.

Alla presentazione del video, al quale ha contribuito anche l’attrice Isabella Urbano, parteciperà in videoconferenza la regista italo tedesca Chiara Sambuchi.