A meno di un anno dal lancio ufficiale di RE-Lender, piattaforma di crowdfunding dedicata alle riconversioni industriali, immobiliari ed ecologiche, viene ufficializzata un'importante partnership con Confidi Sviluppo Imprese e Commerfin.

Con oltre 3 milioni di euro raccolti e 13.000 utenti iscritti, RE-Lender punta a diffondere la sua innovativa modalità di finanziamento su tutto il territorio italiano grazie a questo nuovo accordo siglato in Giugno.

La collaborazione nasce grazie all’ampliamento dell’offerta di prestiti in RE-Lender con i nuovi progetti della categoria RE-Start Italia, lanciati a seguito dell’emergenza sanitaria per offrire ad una più amplia platea di PMI l'opportunità di finanziarsi in crowd.

La capillarità di Cofidi Sviluppo Imprese e Commerfin con oltre 10.000 associati su tutto il territorio rappresenta un importante riconoscimento per RE-Lender che conta di raddoppiare la raccolta attuale entro la fine del 2020.

L’accordo è stato sottoscritto da RE-Lender, nella persona del Founder, Francesco Marella, unitamente a Cofidi Sviluppo Imprese di Potenza nella persona del presidente Canio Pepe e Commerfin di Roma dall'amministratore delegato Giuseppe Andrea Tateo.

Citazione Francesco Marella “L’accordo siglato con Cofidi e Commerfin si innesta nell’ambito del percorso di crescita della nostra piattaforma. Tale collaborazione ci consentirà di proporre tipologie di progetti nell’ottica della diversificazione per i nostri utenti e di facilitarne la selezione facendo affidamento sulla loro presenza e radicamento sui territori.”

Citazione Canio Pepe “L’accordo siglato è la prova che Cofidi Sviluppo Imprese è sempre attento all’evoluzione del mercato del credito e vuole ampliare le opportunità per le proprie imprese associate. In un mercato del credito in continua contrazione, partnership come quella con RE-Lender ci consentono di offrire alternative a valore aggiunto e nuove prospettive al tessuto imprenditoriale della Basilicata, in piena complementarità con l’offerta dei nostri partner bancari”.

Citazione Giuseppe Andrea Tateo “L’accordo evidenzia la forza del lavorare in Rete e dà attuazione alla filosofia di Commerfin.Net. Commerfin da sempre crede nella filiera del credito e questa in futuro non può prescindere da partnership con operatori del mercato alternativo dei capitali. Noi vogliamo aiutare le PMI a cavalcare i nuovi paradigmi del mercato del credito affinché il canale bancario sia una forma – ma non la sola – di finanziamento dei propri progetti di sviluppo e crescita. Le piattaforme di crowdlending possono costituire un fattore accelerante di tali paradigmi”.