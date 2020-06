Premio Industria Felix: premiate 52 top aziende di Puglia, Basilicata e Molise 16/06/2020 Distribuzione alimentare moderna, ingrosso di prodotti farmaceutici e medicali, commercio online: è il podio dei settori antivirus, i più performanti rispetto all’impatto del Covid-19 sui ricavi delle aziende. Le previsioni del biennio realizzate da Cerved e pubblicate sul quarto numero del trimestrale di economia e finanza Industria Felix Magazine, diretto da Michele Montemurro, e visibile gratuitamente in edizione digitale su industriafelix.it, sono state presentate ieri nel corso della prima edizione online del Premio Industria Felix - La Puglia, la Basilicata e il Molise che competono.

Secondo Cerved, la Distribuzione alimentare moderna in termini assoluti dovrebbe essere il settore che crescerà maggiormente per fatturato fino al 2021: 26,47 miliardi in più, dai 108,2 miliardi del 2019 a una crescita di 22,7 miliardi nel 2020 e di 3,78 nel 2021. A seguire ci sono: ingrosso di prodotti farmaceutici e medicali, con una crescita di 4,29 miliardi (4,07 nel 2020 e 0,21 nel 2021) e il commercio online con un segno positivo di 2,11 miliardi (2 nel 2020 e 0,11 nel 2021).

L’evento, organizzato da IFM e moderato dal giornalista, scrittore e capostruttura di Rai 1 Angelo Mellone, è stato realizzato in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, Regione Puglia, Puglia Sviluppo, A.C. Industria Felix, con il patrocinio di Confindustria, Confindustria Basilicata, Confindustria Molise, Confindustria Puglia, Politecnico di Bari, Università di Bari, Università di Foggia, Università del Salento, con la media partnership di Ansa e Il Sole 24 Ore e la partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Grant Thornton, Lidl Italia, Sustainable Development, FundCredit, Studio legale Iacobbi.

Sono intervenuti l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia Mino Borraccino, il vicepresidente della Regione Molise Vincenzo Cotugno, l’europarlamentare e co-presidente del gruppo europeo Ecr-FdI Raffaele Fitto, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Mario Turco. Interverranno inoltre: l’ad di Cerved Rating Agency Fabrizio Negri, il vicepresidente di Confindustria Puglia Sergio Fontana, il presidente di Confindustria Molise Vincenzo Longobardi, i dirigenti delle sezioni Competitività e Internazionalizzazione Gianna Elisa Berlingerio e Giuseppe Pastore, il manager di direzione dell’Investment Banking e il private banker di Banca Mediolanum Enrico Melloni e Piero Laterza, il partner di Ria Grant Thornton Giovanni Palasciano, l’amministratore unico di Sustanaible Development Michele Chieffi, il partner di FundCredit Matteo Cassa, i delegati degli Atenei Giovanni Cipriani (UniFg), Gian Pietro Di Sansebastiano (UniSalento) e Cesare Pozzi (Luiss), l’avvocato Lorenzo Iacobbi e il board member di Enel Finance International Ernesto Di Giacomo.







NOMI AZIENDE PREMIATE







BASILICATA (9). Matera (4): Bng, Carlomagno, Datacontact, Oliver Club Metaponto. Potenza (5):C.M.D. Costruzioni Motori Diesel, Fonti del Vulture, Laurieri, Mancusimmobiliare, Orizzonti Holding.







MOLISE (9). Campobasso (4): Di Ciero, Guiness Travel, La Molisana, Maglione Monforte. Isernia (5): Ass.El., Caseificio Molise, Geocon, Il Geco Società Cooperativa Sociale, Spinosa Costruzioni Generali.







PUGLIA (34). Bari/Bat (12): Acquedotto Pugliese, Andriani, Apuliasoft, Casillo Partecipazioni, Cofra, Edilportale.com, Logos Italia, Magna Pt, Megagest, Megaholding, Megamark, Oropan. Brindisi (6):Bluver, Erregi Holding, F. Divella, Nicolaus Tour, SheetMetal Fabrication, Tormaresca Società Agricola a Responsabilità Limitata VI.D.S. Foggia (1): San Giovanni di Dio Società Cooperativa Sociale Sanitaria e di Servizi Integrati per Azioni. Lecce (8): Casta, D.F.V., Leo Shoes, Quarta Caffè, Ristosì, Sorgente, VydiaSoft, Weave. Taranto (7): Cantina e Oleificio Sociale di San Marzano Società Cooperativa Agricola, In & Out, Kratos, Lavinia, Progeva, Varvaglione Vigne & Vini, Zanzar.







NOMI AZIENDE PREMIATE CON MOTIVAZIONI







BASILICATA. Matera: Bng, Miglior impresa dei settori Energia e Utility della regione Basilicata e migliore Media impresa della provincia di Matera per performance gestionale e affidabilità finanziaria; Carlomagno, Miglior impresa del settore Commercio della regione Basilicata per performance gestionale e affidabilità finanziaria; Datacontact, Miglior impresa dei settori Cultura, Informazione e Intrattenimento della regione Basilicata per performance gestionale e affidabilità finanziaria; Oliver Club Metaponto, Miglior impresa del settore Turismo della regione Basilicata per performance gestionale e affidabilità finanziaria. Potenza: C.M.D. Costruzioni Motori Diesel, Tra le migliori imprese a Vocazione internazionale della provincia di Potenza per performance gestionale e affidabilità finanziaria; Fonti del Vulture, Tra le migliori imprese a conduzione straniera della regione Basilicata per performance gestionale e affidabilità finanziaria; Laurieri, Miglior impresa del settore Agroalimentare della regione Basilicata per performance gestionale e affidabilità finanziaria; Mancusimmobiliare,Migliore Piccola impresa della provincia di Potenza per performance gestionale e affidabilità finanziaria;Orizzonti Holding, Migliore Grande impresa della regione Basilicata per performance gestionale e affidabilità finanziaria.







MOLISE. Campobasso: Di Ciero, Miglior impresa dei settori Logistica e Trasporti della regione Molise e migliore Media impresa della provincia di Campobasso per performance gestionale e affidabilità finanziaria; Guiness Travel, Miglior impresa del settore Turismo della regione Molise per performance gestionale e affidabilità finanziaria; La Molisana, Miglior impresa del settore Agroalimentare e tra le migliori imprese per Crescita ininterrotta dal 2007 al 2018 della regione Molise e migliore Grande impresa della provincia di Campobasso per performance gestionale e affidabilità finanziaria; Maglione Monforte, Miglior impresa del settore Ristorazione della regione Molise per performance gestionale e affidabilità finanziaria. Isernia: Ass.El., Miglior impresa a Vocazione internazionale e tra le migliori imprese per Crescita ininterrotta dal 2007 al 2018 della regione Molise per performance gestionale e affidabilità finanziaria; Caseificio Molise, Miglior impresa Femminile della provincia di Isernia per performance gestionale ed affidabilità finanziaria; Geocon, Migliore Piccola impresa della provincia di Isernia per performance gestionale ed affidabilità finanziaria; Il Geco Società Cooperativa Sociale, Miglior impresa Under 40 della provincia di Isernia per performance gestionale e affidabilità finanziaria;Spinosa Costruzioni Generali, Miglior impresa del settore Costruzioni della regione Molise per performance gestionale e affidabilità finanziaria.







PUGLIA. Bari: Acquedotto Pugliese, Miglior impresa dei settori Energia e Utility della regione Puglia per performance gestionale e affidabilità finanziaria; Andriani, Miglior impresa Under 40 della regione Puglia per performance gestionale e affidabilità finanziaria; Apuliasoft, Tra le migliori Start up innovative della regione Puglia per performance gestionali; Casillo Partecipazioni, Migliore Grande impresa della regione Puglia per performance gestionale e affidabilità finanziaria; Cofra, Miglior impresa a Vocazione internazionale della regione Puglia per performance gestionale e affidabilità finanziaria; Edilportale.com, Miglior impresa del settore Servizi innovativi della regione Puglia per performance gestionale e affidabilità finanziaria; Logos Italia, Tra le migliori Start up innovative della regione Puglia per performance gestionali; Magna Pt, Miglior impresa del settore Meccanica della regione Puglia per performance gestionale e miglior impresa per Crescita e Affidabilità finanziaria/Cerved delle province di Bari/Bat; Megagest, Tra le migliori imprese per Crescita ininterrotta dal 2007 al 2018 e affidabile a livello finanziario della regione Puglia; Megaholding, Migliore Grande impresa delle province di Bari/Bat per performance gestionale e affidabilità finanziaria; Megamark, Miglior impresa del settore Commercio della regione Puglia per performance gestionale e affidabilità finanziaria; Oropan, Miglior impresa Femminile della provincia di Bari/Bat per performance gestionale e affidabilità finanziaria. Brindisi: Bluver, Miglior impresa Femminile della provincia di Brindisi per performance gestionale e affidabilità finanziaria; Erregi Holding, Miglior Media impresa della provincia di Brindisi per performance gestionale e affidabilità finanziaria; F. Divella, Miglior impresa del settore Agroalimentare della regione Puglia e miglior impresa a Vocazione internazionale delle province di Bari/BAT per performance gestionale e affidabilità finanziaria; Nicolaus Tour, Tra le migliori imprese per Crescita ininterrotta dal 2007 al 2018 e affidabile a livello finanziario della regione Puglia; SheetMetal Fabrication, Migliore Piccola impresa della provincia di Brindisi per performance gestionale e affidabilità finanziaria; Tormaresca Società Agricola a Responsabilità Limitata VI.D.S., Miglior impresa a Vocazione internazionale della provincia di Brindisi per performance gestionale e affidabilità finanziaria. Foggia:San Giovanni di Dio Società Cooperativa Sociale Sanitaria e di Servizi Integrati per Azioni, Miglior impresa Under 40 della provincia di Foggia per performance gestionale e affidabilità finanziaria. Lecce:Casta, Miglior impresa Under 40 della provincia di Lecce per performance gestionale e affidabilità finanziaria; D.F.V., Miglior impresa del settore Metalli della regione Puglia per performance gestionale e affidabilità finanziaria; Leo Shoes, Miglior impresa del settore Moda della regione Puglia e migliore Grande impresa della provincia di Lecce per performance gestionale e affidabilità finanziaria; Quarta Caffè, Migliore impresa a Vocazione internazionale della provincia di Lecce per performance gestionale e affidabilità finanziaria; Ristosì, Miglior impresa del settore Ristorazione della regione Puglia e tra le migliori imprese per crescita ininterrotta dal 2007 al 2018 della regione Puglia per performance gestionale e affidabilità finanziaria; Sorgente, Miglior impresa Femminile della provincia di Lecce per performance gestionale e affidabilità finanziaria; VydiaSoft, Tra le migliori Start up innovative della regione Puglia per performance gestionali; Weave, Tra le migliori Start up innovative della regione Puglia per performance gestionali. Taranto: Cantina e Oleificio Sociale di San Marzano Società Cooperativa Agricola, Tra le migliori imprese per Crescita ininterrotta dal 2007 al 2018 e affidabile a livello finanziario della regione Puglia; In & Out, Migliore Grande impresa della provincia di Taranto per performance gestionale e affidabilità finanziaria; Kratos, Tra le migliori imprese a conduzione straniera della regione Puglia per performance gestionale e affidabilità finanziaria; Lavinia, Tra le migliori imprese a conduzione straniera della regione Puglia per performance gestionale e affidabilità finanziaria; Progeva, Miglior impresa Femminile e migliore Piccola impresa della provincia di Taranto per performance gestionale e affidabilità finanziaria; Varvaglione Vigne & Vini, Miglior impresa del settore Vitivinicolo della regione Puglia per performance gestionale e affidabilità finanziaria; Zanzar, Miglior impresa a Vocazione internazionale della provincia di Taranto per performance gestionale e affidabilità finanziaria.











