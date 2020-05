Hai dovuto rimandare il tuo matrimonio, cambiando data e magari anche location ed ora non sai come affrontare un matrimonio al chiuso quando sognavi cieli stellati? Oppure volevi sposarti a giugno e invece hai dovuto spostare il matrimonio a dicembre ed ora non sai come passare dalle peonie all’agrifoglio? Stai aspettando di capire come si evolverà la situazione e magari ti troverai a gareggiare per il titolo di matrimonio organizzato nel minor tempo possibile? Magari invece, nella confusione di queste settimane, ti sei sentita persa ed ora sei nel panico e avresti bisogno di un supporto concreto per organizzare il tuo matrimonio ma non sai a chi rivolgerti? Angelo Garini mette a disposizione la sua consulenza ed il supporto di tutto il suo team, gratuitamente, per organizzare un matrimonio in ogni regione d’Italia, offrendoti un progetto creativo ed il coordinamento per realizzarlo, oltre ad un affiancamento per tutto il percorso con assistenza personalizzata il giorno del matrimonio Il coronavirus ha stravolto le nostre esistenze e, ad alcune sposine anche il giorno del matrimonio. Sono migliaia i matrimoni saltati tra marzo, aprile e maggio, e migliaia quelli ‘congelati’ nei mesi estivi, in attesa di capire come potersi muovere, per una perdita di indotto di svariati miliardi (ebbene sì, il wedding è ancora prima che una fabbrica di sogni, un settore del business parecchio redditizio e prima i nostri governanti se ne accorgeranno, meglio sarà per tutti, Italia compresa). Nel mentre, moltissimi wedding planner si sono reinventati per mandare avanti la propria azienda, chi con dei corsi online, chi con delle iniziative benefiche, come Angelo Garini, uno dei più famosi professionisti del settore, l’architetto dei sogni, che ha dato vita a “Save the wedding”. Sposina, se hai dovuto rimandare il tuo matrimonio, cambiando data e magari anche location, e ora non sai come affrontare un matrimonio al chiuso quando sognavi cieli stellati; se volevi sposarti a giugno e invece hai dovuto spostare il matrimonio a dicembre e ora non sai come passare dalle peonie all’agrifoglio; se stai aspettando di capire come si evolverà la situazione e magari ti troverai a gareggiare per il titolo di matrimonio organizzato nel minor tempo possibile; magari invece, nella confusione di queste settimane, ti sei sentita persa e ora sei nel panico e avresti bisogno di un supporto concreto per organizzare il tuo matrimonio, ma non sai a chi rivolgerti. In tutti questi casi, e anche di più, Angelo Garini mette a disposizione la sua consulenza e il supporto di tutto il suo team, gratuitamente, per organizzare un matrimonio in ogni regione d’Italia, offrendoti un progetto creativo e il coordinamento per realizzarlo, oltre a un affiancamento per tutto il percorso con assistenza personalizzata il giorno del matrimonio. Come fare per aggiudicarsi questo generoso regalo? Basta partecipare al contest, mandando la tua richiesta a: garini@gariniimmagina.com. Riceverai una pronta risposta con tutte le informazioni necessarie e le modalità per partecipare alla selezione. Un’occasione davvero da non perdere! Per quanto riguarda la regioni Basilicata e Abruzzo il responsabile selezionato è il wedding planner Antonio Fanelli.



Carlino La Grotta