Trasmesso in anteprima sabato 25 aprile alle ore 16.00 con una diretta Facebook, “Domani vorrei…” è il docufilm ai tempi del Coronavirus, quando anche la produzione cinematografica avviene restando a casa. I video che ne compongono la trama sono stati infatti realizzati da persone comuni che hanno risposto con entusiasmo – quasi 300 i video raccolti in soli due giorni – all’invito della casa di produzione Lumakey di realizzare un video con il proprio cellulare. La richiesta è stata quella di utilizzare le mascherine, tra i simboli di questo 2020, per dar voce ai desideri e ai sentimenti degli italiani in questa situazione di incertezze.



L’idea nasce durante una chiamata via Skype, ormai all’ordine del giorno in questo periodo di smart working. “Parlando della situazione attuale, ci siamo chiesti se un domani ci saremmo mai ricordati di come in questo momento ci mancano le cose più semplici e che diamo spesso per scontate” raccontano i tre soci di Lumakey.



Da qui è partita la richiesta, prima rivolta ad amici e poi estesa al pubblico social di Facebook e Instagram, di realizzare il video posizionando la mascherina in un luogo a scelta e di parlare al microfono del cellulare completando la frase “domani vorrei…”.

Tra i video ricevuti ne sono stati selezionati 150 che, nel tempo record di un giorno, sono stati montati in un unico docufilm di 25 minuti, fatto di immagini e soprattutto di parole.

Pensato per il web, “Domani vorrei…” sarà sottotitolato in inglese, proprio per ricollegarsi a quell’accessibilità e apertura della rete che, ora più che mai, ci permette di mantenere una certa vicinanza.



“Domani vorrei…” sarà trasmesso in prima visione sabato 25 aprile alle ore 16.00 con diretta Facebbok sulla pagina @lumakeyfilm.



Lumakey, società di produzione cinematografica, è per due terzi e mezzo lucana. Due soci sono residenti in Basilicata, la terza è di origine lucana. Gli uffici della società si dividono tra Roma e Potenza e da anni è impegnata sul territorio lucano con la promozione del territorio attraverso la realizzazione di spot, cortometraggi e documentari.