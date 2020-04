E' stato pubblicato nelle scorse ore il nuovo singolo “Cancellare La Notte”, dell'artista di Sant'Arcangelo (PZ), Michele Di Virgilio. L'inedito è stato promosso sulla piattaforma musicale “Spotify” e sta riscontrando già un ottimo successo. Di Virgilio non è nuovo nel mondo della musica anzi, nonostante “Cancellare La Notte” sia il suo primo singolo pubblicato a livello professionale, per il santarcangiolese sono numerose le collaborazioni musicali fin qui avute con artisti di livello internazionale dato che, prima di diventare cantautore, ha intrapreso il suo percorso nel mondo della musica come chitarrista e poi come intenditore e critico dell'arte del suono. Laureato al “DAMS” di Bologna, dove ha studiato musica, decide di girovagare per il mondo alla ricerca di nuove ispirazioni, grazie alle quali completerà un percorso di apprendimento musicale e culturale. Nell'ultimo anno, ha scelto di far ritorno nella sua terra di origine, la Basilicata e, durante questo periodo di quarantena ha ultimato il suo primo singolo che aveva iniziato a prendere vita già nei mesi scorsi e che, grazie al LAB SONIC STUDIO di Matera ed in particolare a Francesco Altieri e Lello Scavone, i quali si sono occupati della produzione e l'arrangiamento, è stato possibile portare a termine la realizzazione del brano. Michele Di Virgilio ha già fatto sapere che assieme ai due citati, Altieri e Scavone, proseguirà il rapporto collaborazione e dunque, saranno realizzati altri lavori inediti made in Lucania. Per conoscere meglio Michele Di Virgilio, è comunque possibile ascoltare delle cover di canzoni, di cui molte in inglese, realizzate da lui stesso e pubblicate sul profilo personale di Facebook: “Josuee Blasé”, mentre, “Cancellare La Notte”, è stata realizzata in italiano e per la precisione, genere Indie Pop Italiano, “in seguito ho capito che utilizzare la propria lingua per l'espressione è tutt'altro sentire”, racconta l'autore ed è disponibile al link:



https://open.spotify.com/album/6UAOh9kBBxD9xqStMcYG43?highlight=spotify:track:7g3Mv8jXtFZistwMI08Gxd





Carlino La Grotta