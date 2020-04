Pastificio ‘Fior di Grano’ l'eccellenza Lucana dalle antiche tradizioni 11/04/2020 Dopo la presenza ormai costante nei piatti lucani sin dagli albori e, in tutto il resto di Italia già da molti anni, il pastificio Fior di Grano conquista anche il mercato internazionale, con la Francia e gli Stati Uniti, in prima fila. Un prodotto made in Basilicata nato nel 1985 e, per la precisione a Sant'Arcangelo (PZ), dove tutt'ora lo stabilimento è presente ed è in costante crescita di produzione oltre che di qualità. La Lucania è terra ricca di tradizioni, il buon cibo, i valori che si trasmettono di generazione in generazione e il sacrificio applicato nel lavoro è il marchio che contraddistingue i lucani e, il pastificio Fior di Grano ne è la dimostrazione più vera. Di fatti il primo laboratorio avuto a disposizione dall'allora diciottenne Francesco Martorano, nel quale diede vita a questo pastificio artigianale, gli fu donato dai propri genitori. Stiamo parlando di un piccolo locale situato nel centro di Sant'Arcangelo, eppure tanto è bastato al giovane Francesco, per far si che la sua pasta fosse richiesta in grosse quantità in tutto il mezzogiorno di Italia, sin dagli anni ottanta. Il segreto di tale successo è semplice, ovvero l'accortezza dell’utilizzo delle numerose risorse locali, sfruttando al meglio gli insegnamenti di nonna Maria e mamma Rosa, dando così vita ad una pasta identica a quella che veniva fatta dalle massaie lucane, con soli due ingredienti, l'acqua e la farina di qualità, senza alcun uso di conservanti e/o additivi. Con il passare degli anni però, la richiesta inizia e crescere in maniera esponenziale e, allora, dal 2010, dopo una serie di studi e valutazioni, la famiglia Martorano decide di ampliare e aprire un nuovo stabilimento, grazie al quale riesce ad ottenere una maggiore produzione, sfruttando anche all’utilizzo di nuove tecnologie e nuove tecniche di lavorazione della pasta non invasive ed in grado di mantenere quelle piccole imperfezioni della trafilatura al bronzo che donano alla pasta una personalità propria, nelle forme, nel colore e nella capacità di restituire l’odore del grano. La scelta sulla collocazione però, è stata presa anche a seguito di altri fondamentali fattori, come lo sono la visibilità e anche la facilità di trasporto. Il pastificio infatti, si trova attualmente nella zona PIP di Sant'Arcangelo ed è ottimamente collegata con la strada SS 598, una delle maggiori arterie stradali lucane. Cultura, tradizioni e buon cibo si collegano alla perfezione si sa ed è per questo che il nuovo punto di produzione risulta al quanto importante e suggestivo anche per coloro che raggiungono la Basilicata, per gustarne le bellezze. Nella stessa Sant'Arcangelo è presente il “monastero di Orsoleo”, dove all'interno è possibile visitare il museo multimediale, unico nel suo genere nel sud d'Italia, a 2/3 km vi è Aliano (MT), il paese dei “Calanchi” e di “Carlo Levi”, poco più in là si intravede il borgo medievale “Guardia Perticara (città della pietra) che dal 2011 ha ottenuto il riconoscimento della “Bandiera Arancione” (marchio di qualità turistico ambientale del Touring Club Italiano), ma non finisce qui. Vi è Matera, “capitale alla cultura 2019”, Metaponto (MT) dove sono presenti e custoditi i segni della Magna Grecia, il mare di Policoro (MT) e di tutta la costa jonica, Maratea (PZ) con l'enorme statua del “Cristo” posto sulla montagna, sopra al mare e potremmo continuare ancora. Insomma, tanti buoni motivi per per acquistare questa pasta dal tipico sapore lucano, ma anche una buona occasione per deliziarla sul posto, all'interno di un territorio ricco di bellezze di ogni genere. Il pastificio Fior di Grano produce circa 40 tipologie di pasta classificate in secche, fresche e speciali e, attraverso il sito “www.pastificiofiordigrano.it”, sarà possibile sfogliarne il catalogo ed accedere a qualsiasi altro tipo di informazione.



Pastificio Fior di Grano



Fior di Grano Group srls viale Europa 134, Sant’Arcangelo 85037

P.iva 02045370760

Telefono

+39 0973 611878

+39 338 4043639

Mail

info@pastificiofiordigrano.it



Sito internet



www.pastificiofiordigrano.it





Carlino La Grotta





articolo commerciale





