”La donazione di sangue, un gesto per la vita”, questo il tema scelto dalla Fidas Basilicata per un incontro pubblico e parlare della cultura del dono . L’appuntamento è previsto il prossimo 6 Marzo alle ore 18 presso la Sala Consiliare del Comune di Lagonegro. In questi ultimi mesi Fidas Basilicata sta aprendo nuovi punti di raccolta in altre cittadine, e anche a Lagonegro si formerà un gruppo operativo per la raccolta di sangue ed emoderivati. Dopo i saluti di Aniello Flora e Leonardo Vita, Presidente CSV Basilicata, interverranno per Fidas Basilicata il Presidente Pancrazio Toscano, il componente del direttivo regionale e fondatore, Antonio Bronzino e il direttore sanitario, dottOR Gerardo Silvano. “In un momento così delicato dal punto di vista sanitario a livello nazionale e globale”, ha dichiarato Toscano, “la raccolta di sangue ed emoderivati è di fondamentale importanza. Non dobbiamo abbassare la guardia sulla tutela della salute dei donatori e dei cittadini tutti. Dobbiamo continuare a garantire le scorte ai centri trasfusionali per le attività ospedaliere. Fidas Basilicata è presente in oltre trenta comuni lucani e si auspica una maggiore presenza territoriale nei prossimi anni. Sono numerose le iniziative di promozione della cultura del dono organizzate dalle sezioni Fidas, nelle scuole, negli eventi sportivi e culturali, nelle giornate di screening dedicate ai donatori e alle loro famiglie. L’apertura di nuove sezioni ci permetterà di raggiungere più potenziali donatori e di continuare a promuovere corretti stili di vita per la popolazione lucana”.