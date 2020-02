La partenza, il deserto, la Libia, il mare.

Sono queste le tappe del viaggio che i migranti africani devono affrontare per arrivare in Italia. Un viaggio estenuante che troppo spesso ha un epilogo nefasto. Ma cosa spinge queste persone ad affrontare la traversata? Qual è la motivazione che li induce a compiere sacrifici inenarrabili e a rinunciare agli affetti? Cosa significa partire senza alcuna certezza di arrivare?

Nel documentario “Sottopelle”, realizzato da Giuseppe Russo durante il periodo di servizio civile, sono i protagonisti del viaggio a raccontarlo.

Attraverso la viva voce di Mamadou, Demba, Queen e Makan, comprenderemo le ragioni profonde che portano alla partenza e le speranze che la terra d’approdo rappresenta. Ascolteremo le considerazioni dei ragazzi sui grandi temi della vita: amore, felicità, povertà. Il risultato finale sarà sorprendente.

Il documentario sarà proiettato venerdì 21 febbraio, alle ore 20.30, nel cinema “Due Torri” a Potenza. Seguirà una tavola rotonda con interventi di esperti per analizzare a 360 gradi il fenomeno migratorio. Oltre all’autore saranno presenti: lo psichiatra Renato Maffione, il medico infettivologo Luigi Armignacco, il Garante dell’infanzia e adolescenza Basilicata Vincenzo Giuliano, il presidente Osservatorio Migranti Gervasio Ungolo, l’avvocato Francesco Perone, il docente di Intercultura Università “L’orientale” di Napoli Luigi Serra. L'evento si concluderà con una mostra fotografica acquatica a cura di Vittorio Onorato.

L’obiettivo è quello di offrire alla società lucana uno spunto di riflessione per comprendere che dietro i numeri migratori, dietro i termini “migrante” e “straniero”, dietro ogni forma di stigmatizzazione sociale, ci sono persone che chiedono alla vita solo un’altra opportunità.

Per la partecipazione alla serata è richiesto un contributo di 5 euro il cui ricavato sarà donato in beneficienza. I biglietti, acquistabili in prevendita e al botteghino, includono un caffè omaggio al “Pretoria Caffè” e il 15% di sconto presso la gioielleria “Princess” di Potenza.