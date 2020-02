Il sindaco della Città di Grassano, Filippo Luberto, e la presidente dell'Associazione Mondi Lucani, Maria Andriulli, esprimono grande soddisfazione dopo aver appreso che Stephen Anthony Briganti, Presidente della Fondazione Statuta della Libertà - Ellis Island, è tra gli otto vincitori del Premio “Lucani Insigni” indetto dalla Regione Basilicata con legge n.18/2005.

Con tale riconoscimento il Consiglio regionale della Basilicata premia personalità lucane e straniere, che si sono distinte per meriti raggiunti in campo sociale, scientifico, artistico e letterario nonché personalità impegnate nella diffusione e nella conoscenza dell’identità lucana.

La proposta di candidatura alla Commissione Lucani nel Mondo era stata presentata il 28 febbraio 2018 dall'amministrazione Comunale di Grassano e dall'Associazione Mondi Lucani.

La scelta, fortemente voluta dal sindaco Luberto, non poteva che ricadere su uno dei figli più illustri di Grassano a cui il mondo intero deve la realizzazione di uno dei musei dell'emigrazione più belli e completi al mondo, in cui trova spazio anche il racconto del fenomeno migratorio lucano con immagini e documenti: il Museo di Ellis Island.

Il Presidente Briganti, di origini grassanesi, nell'ottobre del 2018 durante un viaggio in Italia, si recò nella “sua Grassano” in visita ufficiale. Nel giugno scorso il sindaco Filippo Luberto ha ricambiato la visita, incontrandolo nel suo ufficio di Battery Park a New York.

.

A Briganti e agli altri premiati: Marcello D’Amelio, Liliana Dell’Osso, Nicola Lerra, Maria Rosaria Marsico, Pasquale Menchise, Donato Nitti e Francesca Viggiano va il plauso di portare alto il nome della Basilicata.