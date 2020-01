Sabato 1 febbraio 2020, alle ore 9.00, a Potenza, nel Palazzo di Giustizia in via Nazzaro Sauro n.74, presso l’aula Grippo situata al quinto piano, avrà luogo L’Assemblea della Corte di Appello di Potenza, per la cerimonia di inaugurazione dell’Anno Giudiziario.

Il Presidente della Corte d’Appello, dottoressa Rosa Patrizia Sinisi, riferirà sull’amministrazione della giustizia per il periodo dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019, seguirà un dibattito.

Interverranno ex lege alla cerimonia: in rappresentanza del Consiglio Superiore della Magistratura, il dott. Pasquale Serrao D’Aquino, in rappresentanza del Ministro della Giustizia, la dottoressa Emma Rizzato, il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Potenza, dottor Armando D'Alterio, e il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Potenza, avv. Maurizio Napolitano.

Saranno presenti tra gli altri come invitati, il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, l’Arcivescovo di Potenza – Muro Lucano – Marsiconuovo, Salvatore Ligorio, il Presidente del Consiglio Regionale, Carmine Cicala, il Presidente della Provincia di Potenza, Rocco Guarino, il Sindaco di Potenza, Mario Guarente, e il Sindaco di Matera, Raffaello De Ruggieri.

Presenzieranno alla cerimonia anche due classi dei licei “Pasolini” e “Quinto Orazio Flacco” di Potenza.