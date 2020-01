Ancora una serata all’insegna del grande blues. Nell’ambito della III edizione del Basilicata Winter in Blues a cura dell’associazione culturale Cross Roads di Pignola, Venerdi 24 Gennaio 21: 30 al Canterville di Potenza si esibirà Gennaro Porcelli Trio

Dal 2005 chitarrista di Edoardo Bennato e leader del trio Gennaro Porcelli & the Highway 61, Gennaro Porcelli è considerato da pubblico e critica uno dei talenti del Blues "made in Italy". Con lui Gigi di Rienzo al basso e Claudio Romano alla batteria.

Nel 2009 Gennaro pubblica il suo primo cd dal titolo Revisiting...!, una rivisitazione, in chiave del tutto personale di classici blues.

Nel 2010 sbarca per la prima volta negli Stati Uniti dove ottiene notevoli consensi, tanto da attrarre su di sé l'attenzione di radio e testate giornalistiche. Calca così il palco del B.B. King's di New York insieme a Jon Paris (il leggendario bassista di Johnny Winter) e Steve Holley (il batterista dei Wings di Paul MacCartney); così come quello del Bitter End, il più longevo e prestigioso live music club della Grande Mela e, nel suo ultimo tour americano l’Harrisburg Midtown Arts Center - Stage on Herr - al fianco di Mark Epstein e Michael Noll, batterista di Jason Ricci.

Nel 2012 incontra Johnny Winter in persona, da sempre la sua principale fonte d'ispirazione.

Nel 2014 pubblica il suo secondo lavoro discografico: Alien in transit, un disco che vanta le collaborazioni di artisti di calibro quali: Mark Epstein, Andy J. Forest, Ricky Portera, Enzo Gragnaniello, Ronnie Jones e Rudy Rotta e realizza il suo quarto tour oltreoceano con una new entry di valore: a comporre la sessione ritmica Vito Liuzzi, batterista dell'attuale band di Johnny Winter.

Tra i nomi illustri illustri con cui Gennaro ha avuto il piacere di suonare ricordiamo: Alex Britti, Louisiana Red, Bobby Dixon, Carvin Jones, Ronnie Jones, Tony Esposito, Piero Pelù, Blue Stuff, Enzo Avitabile, Tullio De Piscopo, Morgan, Tre Allegri Ragazzi Morti, Claudio Baglioni. Tra i musicisti affermati con cui ha potuto condividere il palco ricordiamo invece: Hot Tuna, Eric Sardinas, Corey Harris, Lil 'Ed & The Blues Imperials, Renzo Arbore e Robben Ford.

Nel 2015 è uno dei chitarristi Blues a rappresentare l'Italia all' European Blues challenge. Nel 2016 esce il singolo Side by side.

Ma Gennaro ha anche un’anima rock, che ben riesce a sposarsi con il suo particolare modo di suonare. Recente è la collaborazione con Matthew Lee che lo vede sul palco del Blue Note di Milano a dicembre 2018. Sempre nel dicembre 2018 termina anche il tour “Pinocchio” al fianco di Edoardo Bennato con il sold out in tutti i teatri.

Tra marzo ed aprile ripartirà in tour con Bennato.

