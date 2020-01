UNICEF Basilicata: presentazione del Calendario 2020 15/01/2020 Oggi la Presidente Unicef Basilicata Angela Granata ha presentato ufficialmente, alla presenza del Direttore, degli Operatori minorili, dei docenti dei corsi scolastici gestiti dal CPIA di Potenza e dei ragazzi dell’Istituto Penale Minorenni di Potenza, il Calendario Unicef Basilicata 2020, realizzato in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata e con le Scuole del territorio.

Questo il tema del Calendario 2020: “UNICEF una storia che viene da lontano: 30 anni a Difesa e Tutela dei Diritti delle Bambine, dei Bambini e degli Adolescenti”

Per la presentazione del calendario è stato scelto l’Istituto Penale per i Minorenni di Potenza a conferma di un rapporto di collaborazione ormai collaudato negli anni attraverso l’attivazione di Laboratori Unicef Inclusivi, che vedono protagonisti i ragazzi dell’Istituto.

Dopo la proiezione del video realizzato dall’Unicef Basilicata in occasione del trentesimo anniversario della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (New York 1989), la Presidente Unicef Basilicata, Angela Granata, si è soffermata sulle caratteristiche del Calendario 2020.

“Trenta le Scuole che hanno aderito all’iniziativa – ha detto Granata - con disegni realizzati da alunni e alunne sotto la guida esperta dei loro insegnanti sul tema dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, di grande attualità tra le emergenze educative della Scuola, un’occasione di riflessione nelle classi, che ha evidenziato la valenza educativo-didattica dell’iniziativa. Tra tutti i Diritti rappresentati graficamente, prevale quello alla Famiglia.

La Direttrice dell’Istituto Penale per i Minorenni di Potenza, Maria Cristina Festa, ha parlato della preziosa e consolidata collaborazione con l’UNICEF Basilicata. Tale collaborazione, – ha detto, tra l’altro, la Direttrice Festa – favorita dall’encomiabile impegno della Presidente Granata, nasce dalla profonda condivisione di valori e obiettivi che mirano alla tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, nonché alla promozione della cultura del rispetto degli stessi. I ragazzi ospiti di un Istituto Penale per i Minorenni presentano, difatti, proprio come molti altri bambini e adolescenti destinatari degli interventi dell’UNICEF, vissuti di deprivazione affettiva, materiale e culturale, che talvolta favoriscono l’assunzione di condotte devianti. Ciò risulta ancora più evidente nell’attuale fase in cui l’IPM lucano registra una prevalenza di ragazzi stranieri di diversa nazionalità, molti dei quali minori “non accompagnati” dalle famiglie o da persone comunque significative e pertanto, in una condizione di estrema solitudine e difficoltà esistenziale. E’ nostro dovere, pertanto, quali Istituzioni Minorili, - ha concluso la Direttrice Festa - promuovere azioni sinergiche di prevenzione, di concerto con altri rappresentanti del territorio, volte al recupero dell’infanzia negata e alla promozione di percorsi di crescita rispettosi delle istanze evolutive.“.

I ragazzi dell’IPM, di varie nazionalità, dal canto loro, hanno in primis ringraziato la Presidente Granata per la particolare attenzione manifestata nei loro confronti nel corso degli anni. Ripensando, poi, alle loro storie personali, hanno espresso riflessioni sull’importanza di tutelare i diritti dei minori, soffermandosi, in particolare sul diritto a crescere felici, sul diritto al gioco contro lo sfruttamento minorile, sul diritto “ad imparare” e sul diritto alla famiglia, come contesto in cui ricevere cure ed essere protetti. La riflessione sul diritto alla famiglia ha suscitato particolare commozione tra i ragazzi che hanno ripensato alle loro famiglie lontane e, in taluni casi, gravate da significative difficoltà socio-economiche e culturali che non hanno permesso di offrire loro infanzie a misura di bambino. “Per il prossimo calendario 2021, - ha affermato in conclusione la Presidente Granata - sarete coinvolti anche Voi. Vi ringrazio per le emozioni che sempre mi suscitate. Fra poco andrò via, i ‘cancelli’ si riapriranno, ma una parte dei miei pensieri e del mio cuore rimarranno qui con Voi, cui auguro un futuro, spero vicino, di libertà e serenità in cui possiate riappropriarvi di una vita di ‘senso’.

