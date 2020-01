L'Open Day del Liceo Scientifico "G. De Lorenzo" di Lagonegro si svolgerà il giorno 11 gennaio 2020 presso il Cinema Iris di Lagonegro in via Napoli alle ore 15.00 e successivamente con visita alla sede della scuola ubicata nelle adiacenze sempre a via Napoli a Lagonegro. Con i suoi laboratori e la biblioteca di recente realizzazione, sarà l'occasione per presentare le attività, i programmi e le prospettive del Liceo Scientifico di ordinamento di Lagonegro di più antica tradizione dell' area del lagonegrese con più di 55 anni di storia,frequentato da studenti oltre che dell' area del lagonegrese anche dell' area del Mercure, del Sinni e di alcune zone della Campania e della Calabria a confine con la Basilicata e che comprende anche la sezione di Scienze Applicate, fondamentale ed attuale per alcuni indirizzi universitari con ulteriori laboratori ubicati anche in altre sedi del "De Sarlo-De Lorenzo".