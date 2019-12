Si terrà domenica 22 Dicembre alle ore 18:30 presso il cine teatro comunale Selene la presentazione ufficiale dell’Archivio Digitale di Comunità nell’ambito del progetto Capitale per un giorno coprodotto dai comuni di Rotonda (capofila), Albano di Lucania, Castelluccio Superiore, Castelluccio Inferiore, Laurenzana, Missanello, Roccanova, San Martino D’Agri, Tramutola, Vaglio Basilicata con la Fondazione Matera - Basilicata 2019. Parteciperanno alla presentazione Rocco Bruno, sindaco di Rotonda, comune capofila, Salvatore Adduce, presidente della Fondazione Matera - Basilicata 2019 e i sindaci o loro delegati degli altri nove comuni.

I 10 comuni hanno tutti organizzato la propria giornata da Capitale e aderendo al raggruppamento hanno partecipato alla realizzazione di un archivio digitale con una raccolta di foto analogiche di momenti del passato.

Prima che gli smartphone rendessero possibile una documentazione costante e in tempo reale della nostra vita, farsi fotografare era un atto che richiedeva tempo e cura, un evento raro, a volte unico, che spingeva le famiglie a indossare i loro abiti migliori per posare composti davanti all’occhio del fotografo. Vestirsi a festa diventava un gesto dalla forte carica simbolica, espressione del desiderio di presentarsi nel miglior modo possibile.Rispondendo allo stesso bisogno, le comunità indossano il loro abito più bello durante le feste patronali: puro momento comunitario in cui la città si riunisce al cospetto del Santo patrono.Dal desiderio di non perdere la testimonianza di questi momenti di aggregazione, che affondano le radici nella cultura agricola lucana, è nato il progetto ARCO - ARchivio digitale di COmunità. I comuni coinvolti si sono impegnati ad accogliere la memoria privata e analogica del paese per trasformarla in un archivio digitale condiviso, espressione della loro bellezza passata. Le fotografie analogiche raccolte dalla comunità renderanno pubblico un patrimonio privato che sarebbe rimasto nei cassetti dei cittadini e che ora è consultabile al sito www.arcomatera2019.it