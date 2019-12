Dopo aver vinto il 1° posto nella fase regionale umbra dell’ “European Social Sound 4U”, i Populalma volano alla finale nazionale di Matera il 14 dicembre 2019.

Tantissimi i gruppi iscritti al contest, che mette in palio un fondo europeo di 10.000 euro: di questi gruppi solo 8 saranno alla finalissima di Matera. La selezione all’origine è stata severa e le fasi regionali hanno visto sfidarsi numerosi gruppi provenienti da tutta Italia.



I PopulAlma si presentano con il brano "Nun esisti razza", un inno attuale alla fratellanza e alla ribellione contro la paura del diverso. Il video del brano, per la regia di Antonio Messana, ha superato le 50k views su Facebook. Il secondo brano in concorso è "La Curdigliera", un inedito profondamente poetico, ricco di cura per il dettaglio, in cui il testo in lingua siciliana si sposa con un arrangiamento profondamente evocativo.



I “PopulAlma” sono un gruppo di musica etnopopolare che esplora, in chiave propria, i generi della tradizione del sud Italia e di altre musiche mediterranee. Con un album all’attivo dal titolo “Cantu Forti” contente rivisitazioni di brani della tradizione e composizioni originali, una lunga esperienza live, numerose partecipazioni a festival e due tour in Sicilia, il gruppo si prepara alla finale di Matera del 14 dicembre, con tutta la carica e l’energia che li contraddistingue.



Non ci resta che fare un in bocca al lupo ai PopulAlma, che avranno bisogno di tutto l'appoggio dei social per affrontare al meglio la finale!