PADIGLIONI INVISIBILI: common 10/12/2019 Dal 14 dicembre alle ore 18.30, la Fondazione SoutHeritage nell’ambito del progetto PADIGLIONI INVISIBILI presenta l’ultima sessione di mostre prevista per il 2019 e ospitante un’installazione a firma dell’architetto e urbanista Yona Friedman, conosciuto come uno dei protagonisti indiscussi della stagione utopica dell’architettura internazionale del dopoguerra per le sue elaborate concezioni architettoniche collettive e mobili. Il progetto è coprodotto con Fondazione Matera-Basilicata 2019 nel quadro del programma ufficiale Matera 2019 Capitale Europea della Cultura, in partnership con ENSA - École Nationale Supérieure d'Art di Bourges, Francia; Global Grand Central di Stoccolma, Svezia; BAICR Cultura della Relazione e Human Ecosystem Relations di Roma.

L’architettura scavata e ipogea e precisamente un sistema di cisterne sotterranee risalenti al XV secolo, costituiscono il soggetto visivo, spaziale e strutturale del progetto Padiglioni Invisibili, che indaga la responsabilità e le possibilità dell’estetica, dell'architettura e della ricerca umanistico-scientifica nel processo di creazione, rigenerazione e rifunzionalizzazione dei luoghi.

Il progetto Padiglioni Invisibili offre ai visitatori l’opportunità di esperire le variabili spaziali e temporali di una parte rappresentativa del “patrimonio territoriale” della città di Matera. Un patrimonio che la Fondazione SoutHeritage sta attualizzando e valorizzando, sia attraverso il restauro e la riattivazione degli spazi, sia attraverso percorsi di indagine territoriale e progetti orientati alla ricerca, sia attraverso la produzione di opere e progetti in situ.

In questo quadro Padiglioni Invisibili apre l’ultima sessione del progetto prevista per il 2019 con la presentazione di una delle sue architetture mobili, intese come un processo di realizzazione comune di un nuovo spazio strutturante, all’interno del quale il vuoto (la matrice dell’architettura scavata), diventa la componente principale che ne determina la forma.

Il protocollo-opera “Prototype improvisé de type « nuage »” di Yona Friedman, risulta essere esemplificativo di questa caratteristica dell’architettura scavata, in quanto progetto incentrato sulla realizzazione di un nuovo spazio simbolizzato e segnato dall’installazione, che determina un dialogo tra ciò che c’è attorno e il vuoto che si sviluppa tra le cose.



La componente comunitaria è l’elemento centrale del processo di costruzione, ed è l’unica regola istituita e imposta dal prototipo: dalla scelta dei materiali alla scelta della forma, la realizzazione dell’architettura mobile è tale solo se condivisa.

Infatti la costruzione dell’installazione, in un quadro progettuale cooperativistico e ausiliario e in un ambito locale caratterizzato dalla cultura sociale e artistica nell’impresa di matrice olivettiana, ha visto il coinvolgimento di alcuni addetti alla manifattura dell’azienda “Calia Italia”, che, con la supervisione dello studio d’architettura Obliqua, hanno realizzato l’opera con materiali di riciclo derivanti dalla lavorazione-costruzione di salotti.





Un progetto

Matera Capitale Europea della Cultura 2019

Co-prodotto da

Fondazione SoutHeritage per l’arte contemporanea e Fondazione Matera-Basilicata 2019

Direzione artistica

Angelo Bianco

Direzione scientifica

Giusy Checola

Coordinamento

Roberto Martino

Con il contributo di

Francesca De Michele

Beatrice Lomurno

Prodotto in partnership con

ENSA National Art School of Art / Bourges_F

BAICR cultura della relazione / Roma_I,

Global Grand Central / Stockholm_S

Human Ecosystem Relations / Roma_I

Con il sostegno di

Palazzo Viceconte Cultura / Matera_I

Bgreen – agricoltura e partecipazioni / Matera_I

Calia Italia / Matera_I

e del fondo etico

BCC – Banca di Credito Cooperativo – Basilicata

Formato

mostra

Allestimenti

Obliqua Studio

Sede

Fondazione SoutHeritage – Palazzo Viceconte

Via S. Potito 7, Matera

Inaugurazione

sabato 14 dicembre ore 18.30

Periodo

15 dicembre 2019 > 19 gennaio 2020

Orari

mercoledì > domenica – h. 10>13, 17>20

Biglietti

ingresso con “Passaporto Matera2019” acquistabile presso il punto informativo Matera2019 in V. Lucana 125 a Matera oppure online all’indirizzo www.ticketone.it/tickets.html?affiliate=ITT&erid=2344222&doc=artistPages/tickets&action=tickets&fun=artist&language=it

Come arrivare

Area soggetta a ZTL. Si consiglia di parcheggiare presso parcheggio Via P. Vena e raggiungere P.zza Duomo - V. San Potito a piedi.

Data la natura degli spazi architettonici, il percorso di visita richiede di affrontare alcuni piani di scale.

Tweet



