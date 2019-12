Il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese e il Capo della Polizia Prefetto Franco Gabrielli sono stati questa mattina a Matera per partecipare al convegno “Legalità e Cultura. Valori in Crescita”, tenutosi nel prestigioso e storico Palazzo Viceconte.

L’incontro, promosso dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza di concerto con il P.O.N Legalità-Programma Operativo Nazionale 2014/2020 e l’Unione Europea –Fondo Sociale Europeo e Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, ha approfondito le opportunità di progresso offerte dall’erogazione dei finanziamenti del cennato Programma.

Presenti tra gli altri, oltre alle Autorità locali, anche il Vice Capo della Polizia Prefetto Alessandra Guidi e alcuni Prefetti e Questori dei capoluoghi di provincia delle 5 regioni del Mezzogiorno d’Italia – Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia – destinatarie dei finanziamenti poiché ritenute in “ritardo di sviluppo”.

E’ stato dato risalto in particolare all’esperienza materana, che ha visto l’assegnazione di fondi per la riqualificazione di un palazzo confiscato alla criminalità organizzata, situato nel rione dei Sassi, che sarà destinato a Centro di educazione alla gestione e sostenibilità del paesaggio a supporto degli istituti scolastici.

Sia il Ministro dell’Interno che il Capo della Polizia hanno preso parte ai lavori intervenendo sul palco.

Al termine, si sono portati al Palazzo Lanfranchi – Sala Levi, dove la Fondazione Matera Basilicata 2019 ha organizzato la “Giornata dei Sindaci Lucani” nell’ambito del progetto “Matera 2019 – Open Future”.

In una giornata fredda e piovosa, il personale della Polizia di Stato e delle altre forze dell’ordine è stato impegnato per assicurare il regolare e sereno svolgimento degli eventi in programma effettuando efficienti servizi di prevenzione e di ordine e sicurezza pubblica predisposti dalla Questura.