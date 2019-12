Successo per l’evento Rotondella Bella D’Italia 3/12/2019 “Un evento condiviso che rappresenta un segnale importante per il turismo e l’economia di Rotondella, il 3° Borgo più Bello d’Italia”.

“L'evento Rotondella Bella D’Italia, ha certamente registrato un bilancio positivo grazie all’impegno condiviso della Comunità, in linea con l’obiettivo di stimolare il tessuto sociale ed economico del borgo, mediante una maggiore consapevolezza delle potenzialità del territorio”. Queste le parole della PRO LOCO Rotondella, promotrice dell’evento che si è svolto il 1° Dicembre nel 3° Borgo più bello d’Italia, grazie al forte sostegno dell’Amministrazione Comunale ed al Patrocinio della Provincia di Matera.

Un’intera giornata che ha saputo evidenziare l’importanza della valorizzazione degli assets che contraddistinguono il territorio: la particolare conformazione, madre di un panorama mozzafiato, unita a storia, cultura, arte e tradizioni.

Il ricco programma, con l’obiettivo di far vivere al visitatore vere e proprie esperienze, è stato ispirato da tre filoni concettuali: ESPLORA IL BORGO, VIVI LE TRADIZIONI, DIVERTITI TRA LUCI E MUSICA. All’offerta mattutina, caratterizzata da visite guidate, masserie didattiche e laboratori esperienziali, si è unita anche la proposta pomeridiana: un’agorà di espositori che hanno ricreato un percorso di tipicità locali, animata dallo spettacolo itinerante dei Pachamama e dal concerto del Maestro Rocco Laguardia, in collaborazione con l’ASD Rainbow Dance, che ha peraltro realizzato un flashmob inaspettato e che ha dato il via al maxi evento serale dei Banana Republic Band. Quest’ultimo è stato anticipato da saluti ed interventi istituzionali: il primo cittadino di Rotondella, Avv. Gianluca Palazzo, il Presidente della Provincia di Matera, Avv. Piero Marrese, il Vice - Presidente Regionale UNPLI Rocco De Licio, il Presidente PRO LOCO Rotondella VINCENZO COMPARATO ed il coordinatore PRO LOCO Rotondella Pasquale Gentile, che ha profuso un impegno ampio per la realizzazione dell’evento. Non sono inoltre mancati i momenti di approfondimento culturale a cura della storica Dott.ssa Italia Manolio e del poeta Francesco Fittipaldi, il quale ha omaggiato anche il grande Antonio Valicenti.

Rotondella, borgo dal fascino straordinario, ha accolto nella giornata del 1° dicembre numerosi visitatori, famiglie, ciclisti e motoclub di Puglia e Basilicata

Rotondella Bella d’Italia è il successo di un evento condiviso: l’impegno della PRO LOCO, il fondamentale supporto dell’Amministrazione Comunale e della Provincia di Matera, la presenza delle forze dell’ordine, la partecipazione attiva di Arci La Tarantola, Fidas Rotondella, Le Vorie, Nonne Chef, Rotondella Greeters e tutte le altre associazioni del territorio, oltre che della Confartigianato di Matera, il fondamentale contributo delle imprese ed esercenti del territorio, oltre che degli espositori, la professionalità dello staff operativo, il coordinamento dell’agenzia di marketing Selling & Service srl e lo spirito d’accoglienza dei cittadini.

Un lavoro di squadra che ha dimostrato che la comunità è pronta ad intraprendere un percorso virtuoso e continuativo di eventi che possano incidere in maniera positiva sul comparto turistico ed economico del borgo.







