Il Touring Club Italiano Basilicata, in collaborazione con i Comuni di Filiano e Atella, la Pro Loco

di Filiano, il Comitato Pro Sant’Ilario e la Protezione Civile di Filiano, propone un’iniziativa

culturale e ricettiva che coinvolgerà il territorio di Filiano e di Sant’Ilario di Atella.

È prevista, infatti, una visita guidata dei luoghi più significativi dei due paesi dal punto di vista

storico-artistico: dei piccoli scrigni ancora sconosciuti ai più.

L’iniziativa di grande impatto culturale e turistico nasce dall’intento di promuovere il territorio di

Filiano e Atella e di far sì che possa essere riscoperto in termini turistici.

I visitatori verranno accolti presso la contrada Carpini a Filiano. A partire dalle ore 10:00 inizierà

una visita guidata che vedrà protagoniste le pitture rupestri di Filiano.

Prima tappa sarà Riparo Ranaldi ed a seguire il Museo Carpini. Il “Museo Carpini” nasce con lo

scopo di divulgare una delle espressioni più antiche di arte narrativa scoperta in Europa, custodite

nel “Riparo Ranaldi”, ed evidenziare come il linguaggio e la conseguente scrittura sia frutto anche

dell’evoluzione dell’uomo. Le pitture rupestri di “Riparo Ranaldi”, rappresentano una prima forma

di comunicazione che l’uomo ha utilizzato per trasmettere informazioni sul luogo e sulle possibili

aspettative che il territorio poteva offrire.

Nel pomeriggio - dopo il pranzo facoltativo presso un agriturismo del luogo – i turisti saranno

condotti al Borgo Sant’Ilario di Atella per una visita al Museo di Arte arundiana: una raccolta di

opere d’arte, soprattutto sculture, del maestro Franco Zaccagnino realizzate con la canna

mediterranea, la “Arundo- Donax”. Si tratta di un museo unico al mondo in quanto nasce

esclusivamente dall’idea e dalle mani del maestro proprio in questo Borgo.

Per informazioni e prenotazioni: chiamare cell. 348.6050283 o visitare il sito www.prolocofiliano.it.