6/11/2019 - Ultimi giorni per visitare a Matera la mostra “1/16 origin”

In occasione della chiusura della mostra è previsto un ricco programma di eventi che accoglierà i visitatori tra le “magiche visioni” del pre-cinema in chiave contemporanea.

In programma fino al 10 novembre 2019 a Matera nella suggestiva cornice della Chie...-->continua