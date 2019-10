Dopo l’esordio a Matera nella Chiesa di Santa Maria de Armenis e la successiva tappa potentina del Moon (in occasione del Festival “La città delle infanzie”), M.E.M.O.RI. ovvero il Museo Euro-Mediterraneo dell’Oggetti RIfiutato, farà tappa a Genova nell’ambito della XVI edizione del Festival della Scienza.

Il Festival della Scienza di Genova è un evento di rilievo internazionale che ad oggi ha superato i tre milioni di visitatori e vanta tra i propri ospiti ben 24 premi Nobel.

M.E.M.O.RI. sarà ospitato presso l'Oratorio della Commenda di Pré dal 24 ottobre al 4 novembre e accoglierà visitatori di tutte le fasce d'età.



Coprodotto da La luna al guinzaglio e dalla Fondazione Matera-Basilicata 2019 quale progetto di Matera Capitale Europea della Cultura 2019 e sostenuto dal fondo etico BCC Basilicata, M.E.M.O.RI. non si struttura esclusivamente su una dimensione espositiva, ma anche su una serie di esperienze ludiche che daranno vita a un gioco da tavolo per ragazzi. Sarà così Genova l'occasione per realizzare dei play test in vista del lancio del gioco che a partire dal mese di gennaio sarà giocato presso altri musei e spazi culturali in Italia e all'estero.