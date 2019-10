Si è svolto a Policoro un incontro al quale hanno partecipato il presidente di Assostampa Basilicata Angelo Oliveto, il consigliere FNSI Pierantonio Lutrelli richiesto da alcune delle realtà del web e della carta stampata del Metapontino e del Senisese. Oliveto, nel presentare quelle che sono le linee programmatiche dell’associazione e cosa, la stessa, intenda promuovere e portare avanti, oltre, naturalmente, la principale prerogativa del sostegno sindacale ai colleghi, ha illustrato quali siano, oggi, le opportunità di previdenza, le novità legislative anche per il lavoro autonomo e l’importanza della formazione.

Diverse sono state le sollecitazioni arrivate dai colleghi, per una professione che necessita di sentirsi, oggi più che mai, ‘’categoria’’, in un’epoca in cui, mentre il giornalismo sembra smarrirsi nella giungla dell’informazione fai da te, è fondamentale il lavoro dei professionisti della comunicazione, anche e soprattutto nei territori.



lasiritide.it