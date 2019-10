C'è dell'arte lucana, in quello che è stato definito dai mass media nazionali, uno degli eventi che più ha appassionato gli amanti della televisione non solo in Italia ma, di tutto il mondo. Il famosissimo Ronn Moss infatti, ha festeggiato il suo anniversario di matrimonio in Italia e per la precisione, nella prestigiosa cornice dell’Hotel “Parco dei Principi – Roccella” di Roccella Jonica, in provincia di Reggio Calabria. Il tutto dopo essersi prima esibito brillantemente in un concerto e in quella che si può definire la sua prima passione, ovvero la musica. Conosciuto come il "Ridge" della fortunata soap opera mondiale "Beautiful", Moss ha deciso di dedicarsi a quella che è sempre stata la sua prima ispirazione: la musica, la band, il rock. L’evento, organizzato da Daniela Corti, in collaborazione con Bros Group Italia e con il supporto di Maria Clara Ocera per le pubbliche relazioni, è stato inserito nel calendario di “USA meet ITALY”, il tour mondiale della star americana, supportato da una band di cinque musicisti italiani che da giugno lo accompagnano in questa nuova avventura artistica: Eugenio Mori (batteria), Alex Carreri (basso), Marcello Salcuni (chitarra), Pino Di Pietro (tastiere e arrangiamenti), Gianmarco Trevisan (chitarra e cori). La serata è stata un'occasione per vedere da vicino l'attore ed apprezzare le qualità artistiche di uno dei personaggi più amati del piccolo schermo che, per tre decenni, ha fatto compagnia a milioni di famiglie italiane. Il tour “USA meet ITALY” ha toccato diverse città italiane ed internazionali. collezionando un successo dietro l’altro durante tutta l’estate. Ronn Moss ha iniziato da poco le riprese di un nuovo film in Italia ed ha così deciso di prolungare fino a metà ottobre la tournée italiana, proponendosi in una inedita versione completamente acustica, capace di regalare uno scambio più intimo con il pubblico, regalando atmosfere ad alto impatto emozionale con la preziosa regia di Giuseppe Nicolosi Produzioni. Dopo il concerto, sempre presso la stessa struttura, Ronn Moss ha voluto festeggiare il suo decimo anniversario di matrimonio assieme alla moglie ed ex modella americana, Devin Devasquez. In questa meravigliosa cornice i due hanno rinnovato le loro promesse matrimoniali, in una cerimonia d'occasione creata ad hoc per la coppia statunitense sempre da Daniela Corti in collaborazione con Bros Group Italia. La titolare di Madreperla Event - Wedding & Event Production, organizzatrice del prestigioso premio The Italian Wedding Stars, ha delegato Antonio Fanelli Wedding Planner - Matrimonio di Stile- proveniente da Sant’Arcangelo in Basilicata, il quale ha anche avviato un progetto personale, riguardante la scrittura di un libro e, sta valutando collaborazioni richieste presso Lugano e i laghi del nord, dove in piena sinergia hanno ideato e realizzato per i due sposi un’elegante celebrazione in pieno stile americano, seguita da una gustosa cena a base di prodotti locali e deliziosi piatti della tradizione italiana, accompagnati da ottimi vini toscani e pugliesi.



