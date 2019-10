In occasione del Trentesimo anniversario della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (New York 1989-2019), l’UNICEF Basilicata, Presidente Angela Granata, ha promosso, d’intesa con il C.I.D.P (Centro Italiano Disturbi di Personalità) di Padova, il Convegno “ Violenza e Infanzia - 30 anni a tutela dei Bambini ”, che si terrà Sabato 12 Ottobre 2019, presso “Le Monacelle” Hotel di Matera, dalle h. 15.30 alle h. 19.30, per un numero totale di 130 partecipanti.

L’evento è stato organizzato in collaborazione con Regione Basilicata e MIUR, con il patrocinio di Fondazione Matera 2019, Comune di Matera, Ordine degli Psicologi di Basilicata, Associazione “Il cielo nella stanza”, Ordine degli Avvocati di Matera, BCC Basilicata.

Il Convegno, che rientra tra Le Azioni dell’Accordo di Programma su Matera 2019, promosso dalla Regione Basilicata e siglato da 40 Partners tra cui UNICEF e CIDP di Padova, ha come destinatari Psicologi, Psicoterapeuti, Neuropsichiatri infantili, Docenti, Avvocati e Genitori e vede la partecipazione di Partners significativi del territorio e di relatori dell’équipe del C.I.D.P. di Padova al completo.

“Queste le motivazioni del convegno – afferma la Presidente Unicef Basilicata, Granata – la protezione di Bambini e Adolescenti e il sostegno alle Famiglie, alla Scuola, alla Comunità Educante, per assicurare a ciascuno il beneficio della salute mentale e fisica. L’infanzia è l'età in cui costruiamo le basi delle vita mentale, e da cui dipende il nostro futuro di persona. L’UNICEF ha mostrato un impegno senza precedenti, dalla protezione dell'infanzia alla tutela del bambino, preservandolo dalla violenza, evitando di sottoporlo così al rischio evolutivo. L’impegno del CIDP è condividere il programma UNICEF sostenendo le famiglie in difficoltà.”. Questi i relatori, che, dopo il saluto di Angela Granata, Presidente Regionale UNICEF Basilicata, Docente e Psicologa Psicoterapeuta, e delle Istituzioni presenti, svilupperanno tematiche attinenti alla violenza sui bambini all’interno dei nuclei familiari: "Tue Shapes We Buried", Silvia Gentili, Vicedirettore CIDP, artista, curatore indipendente; "Famiglie Violente", Mirella Baldassarre, Docente Didatta di Psicoterapia Psicoanalitica, Direttore CIDP Roma-Padova, Vice Direttore IREP Roma-Padova; "Il diritto del bambino all'affetto: il delicato percorso dell'affido”, Cosima D. D'Urso, Neuropsichiatra infantile, Psicoterapeuta, Direttore Unità Operativa Complessa Infanzia Adolescenza Famiglia e Consultori - AULSS 6 Euganea; "Narrazioni a confronto: rischio psicosociale di bambini stranieri adottati", Elisabetta Nalon, Psicologa Psicoterapeuta Psicoanalitico, Responsabile CIDP sede di Padova; "La scuola inclusiva come possibilità e risposta'', Elisabetta Negroni, Docente di sostegno,

Esperta di inclusione e dei bisogni educativi speciali, Referente della rete territoriale per l'inclusione; “La Cultura per celebrare i Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza'', Tomangelo Cappelli, Direzione Generale Dipartimento Presidenza Regione Basilicata - Coordinatore Accordo di Programma "Basilicata in Marcia per la Cultura"; "Violenza e infanzia'', Andrea Cucinotta, Massimo Petrarca, Manuela Stucchi, Antonello Velleca, Psicologi e Psicoterapeuti dell’Équipe CIDP Padova; "Donne e bambini al tempo di Tito Livio", Laura Fanton, Filologa. Seguirà il dibattito, le conclusioni sono affidate a Mirella Baldassarre.

Momento importante del convegno sarà anche la firma del Protocollo d'Intesa UNICEF Basilicata e Ordine degli Psicologi Basilicata, da parte della Presidente Unicef Basilicata, Granata, e della Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Basilicata,Luisa Langone. In occasione del convegno sarà possibile visitare la Mostra Unicef Basilicata "Gli Obiettivi del III Millennio" Agenda ONU 2030, realizzata in collaborazione con Arteventi 2012.

L’organizzazione scientifica del Convegno è stata curata da Angela Granata, Unicef Basilicata, Mirella Baldassarre, Elisabetta Nalon, CIDP Padova; la Segreteria organizzativa da Andrea Cucinotta, Manuela Stucchi, CIDP Padova, e Antonio Mascolo, Segretario Comitato Provinciale UNICEF Matera; l’organizzazione logistica da Diego Calocero.