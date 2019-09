Situati nel territorio comunale di Lavello, i due parchi eolici di Tivano e San Mauro avranno complessivamente una capacità installata di 28 MW



Madrid, 24 settembre 2019: EDP Renováveis (Euronext: EDPR), leader mondiale nel settore delle energie rinnovabili e uno dei più importanti produttori di energia eolica del mondo, ha inaugurato oggi i parchi eolici di Tivano e San Mauro, ubicati nel territorio comunale di Lavello in Basilicata.



Duarte Bello, COO di EDP Renovavéis per l’Europa e per il Brasile, e Roberto Pasqua, Direttore generale di EDPR Italia, sono stati affiancati nella cerimonia inaugurale dal Sindaco di Lavello, Sabino Altobello e da Giusy Di Ciommo in rappresentanza dei proprietari dei terreni sui cui insisteranno i due parchi.



Ciascun parco sarà dotato di sette turbine aventi una potenza unitaria di 2 MW, per un totale di 28 MW di potenza installata. Durante i trentanni della loro vita utile, i parchi eviteranno le emissioni di circa 820.000 tonnellate di CO2 all’atmosfera.



Con i due parchi appena inaugurati, nella regione Basilicata EDP Renováveis può contare su una capacità installata complessiva di 138,2 MW distribuiti su sette parchi. Ciò rappresenta più del 60% della capacità installata totale gestita dall'azienda in Italia, che raggiunge i 271 MW.



Duarte Bello, COO di EDP Renováveis, ha dichiarato: “Siamo molto grati alle autorità locali e regionali per il supporto fornito in questo progetto. Operiamo in Basilicata da circa dieci anni e intendiamo confermare la nostra presenza per molti altri anni a venire, sostenendo in questo modo lo sviluppo socioeconomico dell'area poiché un futuro sostenibile passa attraverso la creazione di parchi eolici di questo tipo”.





Chi è EDP Renováveis (EDPR)



EDP Renováveis (Euronext: EDPR) è leader mondiale nel settore delle energie rinnovabili e quarto produttore globale di energia eolica. Potendo contare su un ampio portafoglio di progetti in fase di sviluppo, attività di pregio e capacità di sfruttamento che primeggiano sul mercato, EDPR è andata incontro a un notevole sviluppo negli ultimi anni ed è attualmente presente in 14 mercati internazionali (Belgio, Brasile, Canada, Colombia, Francia, Grecia, Italia, Messico, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti d'America).