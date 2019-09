Un viaggio per raccontare un viaggio. Il primo attraverserà le strade lucane, da Policoro a Sasso di Castalda. Il secondo è quello dell’epopea dello spazio, che esattamente 50 anni fa (era il 20 luglio del 1969) portò l’uomo, per la prima volta, sulla Luna. Un anniversario ampiamente celebrato in tutto il mondo ma il cui racconto, in Basilicata, ha un valore, se possibile, più grande perché era originario della Basilicata, proprio di Sasso di Castalda, Rocco Petrone, l’ingegnere della Nasa responsabile delle operazioni di lancio. L’Uomo del ‘go’, come racconta il giornalista e scrittore Renato Cantore nel suo ultimo libro ‘Dalla terra alla luna’.

E proprio la storia narrata da Cantore sarà la protagonista di ‘LibrInBus’, la bella iniziativa promossa ed organizzata da Rabite Bus, con il patrocinio del Comune di Sasso di Castalda, che trasforma l’autobus in un luogo in cui si riflette, si legge, si discute e ci si confronta insieme durante un viaggio.

L’iniziativa è prevista per sabato 14 settembre. Alle 16.30 si partirà da Policoro alla volta, appunto, di Sasso di Castalda a/r dove i viaggiatori saranno accolti da una delegazione del Comune. Dialogherà con l’autore la giornalista Mariapaola Vergallito.